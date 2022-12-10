فرحة الأمير ودموع رونالدو وسجود وقبلة على رأس بيبي.. أبرز المشاهد بعد فوز المغرب على البرتغال في كأس العالم

صنع منتخب المغرب الحدث وحقق إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، إثر فوزه على نظيره البرتغالي 1-0، لتعم الفرحة داخل ملعب الثمامة وخارجه، بعد تحقق ما وصفه كثيرون بـ"المعجزة".

وبعد إطلاق صافرة النهاية، تفجرت فرحة عارمة للاعبين وللمدرب وليد الركراكي، وانتقلت إلى المدرجات وإلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبات منتخب المغرب أول فريق عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي بطولة كأس العالم على مدار تاريخ المونديال.

فرحة أمير قطر

وحرص أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد على دعم منتخب المغرب من مدرجات ملعب الثمامة، وهي عادة حافظ عليها خلال مباريات المنتخبات العربية في النسخة الحالية من كأس العالم.

سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر سعيد بفوز المنتخب المغربي على البرتغال وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™️#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المغرب_البرتغال #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #fifaworldcup pic.twitter.com/1aXGlE35Se — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022

ووثق مقطع فيديو فرحة أمير قطر، بتأهل "أسود الأطلس" إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على البرتغال.

وظهر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يقف في المكان المخصص لكبار الشخصيات في ملعب الثمامة، وقام بالتصفيق كثيرا للاعبي منتخب المغرب.

سجدة اللاعبين

واحتفل لاعبو منتخب المغرب بطريقة جنونية على أرض الملعب، بمجرد انتهاء المباراة، وتأكد وصولهم إلى الدور نصف النهائي.

ولم ينس هؤلاء اللاعبين الجماهير الغفيرة التي زحفت إلى مدرجات ملعب الثمامة، لتشجيعهم في هذه المباراة.

واتجه اللاعبون صوب الجماهير، وتبادلوا التحية معهم، قبل أن يقوم الجميع بالسجود على أرض الملعب، وهو مشهد اعتاد "أسود الأطلس" على تأديته خلال مونديال قطر.

احتفال مع العائلات

ومن المشاهد المميزة التي قدمها اللاعبون المغاربة خلال مونديال قطر، حرصهم على مشاركة أفراد من عائلاتهم في الاحتفال بعد كل مباراة، وخاصة مع الأمهات.

وخرج وليد الركراكي، مدرب المغرب، من الملعب واتجه صوب المدرجات من أجل الاحتفال مع عائلته ووالدته.

وفي الوقت ذاته رصدت عدسات الكاميرات والدة اللاعب أشرف حكيمي إلى جانب والدة الركراكي على المدرجات، قبل أن يأتي إليها نجم باريس سان جيرمان، ويعانقها ويقبلها.

بوفال يحضر والدته إلى الملعب

وكان سفيان بوفال نجم المنتخب المغربي حريصا على نزول والدته من المدرجات إلى أرض الملعب للاحتفال معها، في مشهد مؤثر.

واحتضن بوفال والدته بحرارة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي حيت اللاعب على موقفه تجاه والدته.

بونو يهدي جائزة رجل المباراة للنصيري

وحصد حارس مرمى منتخب المغرب جائزة رجل المباراة، بعدما تألق أمام كريستيانو رونالدو وزملائه، وحرمهم من التسجيل في أكثر من فرصة محققة.

لكن بونو أهدى الجائزة لزميله يوسف النصيري، الذي سجّل هدف المباراة الوحيد، وقاد "أسود الأطلس" للمربع الذهبي بكأس العالم.

حضور دائم لعلم فلسطين

وبقي لاعبو منتخب المغرب وجماهيرهم أوفياء لعلم فلسطين، الذي بات أحد أبرز العلامات البارزة في مونديال قطر 2022.

وكان علم فلسطين حاضرا كالعادة في مدرجات ملعب الثمامة أثناء مباراة البرتغال والمغرب، كما ظهر أكثر من لاعب وهو يحمل العلم الفلسطيني في أثناء الاحتفال بعد المباراة.

ماسك يتقدم نجوم العالم في تهنئة المغرب

وسارع رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، ذو الأصول الكندية، ومالك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى تهنئة منتخب المغرب بهذا الإنجاز التاريخي.

🇲🇦🇲🇦 Congrats Morocco!! 🇲🇦🇲🇦 — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2022

ونشر ماسك مدونة قصيرة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، كتب فيها "مبروك للمغرب"، وأرفق منشوره بـ4 أعلام للمغرب.

وغصت مواقع التواصل بالتهاني من نجوم في عالم كرة القدم وخارجها، ومن بينهم المغنية شاكيرا التي كتبت على تويتر "حان الوقت لأفريقيا" (نسبة لأغنيتها واكا واكا – ذيس تايم فور أفريكا)، والإنجليزي غاري لينيكر (هداف مونديال 1986) الذي كتب على تويتر "واو، يا له من فوز مذهل للمغرب. جريء، متّقد، منظّم، هادئ ومستحق. كرة القدم رائعة. إنها الأفضل"، بينما كتب ديدييه دروغبا نجم الكرة العاجية السابق على تويتر"لقد فعلوها، برافو المغرب لهذا الإنجاز. تحيا أفريقيا. أخي وليد الركراكي سعيد جدا لأجلك".

بكاء كريستيانو رونالدو

ودخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء شديدة، بعد وداع منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لمونديال قطر.

وبعد إطلاق صافرة النهاية، انهمرت دموع كريستيانو، الذي خرج من الملعب وحيدا، واتجه سريعا إلى غرف تبديل الملابس، بينما كان زملاؤه يحيون الجماهير.

قبلة على رأس بيبي

وكان المدافع المغربي جواد الياميق بطل لقطة طريفة بعد أن ضيع المدافع البرتغالي بيبي فرصة خطيرة في اللحظات الأخيرة للقاء، واختار الياميق طبع قبلة على رأس بيبي بعد تسديده الكرة غير بعيدة عن مرمى ياسين بونو.