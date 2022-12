بالفيديو- دموع نيمار وفرحة أرجنتينية وعقدة متواصلة.. مشاهد مؤثرة من يوم برازيلي حزين في المونديال

أنهى منتخب كرواتيا أحلام البرازيل في نهائيات كأس العالم، وحكم عليه بالرحيل مبكرا عن قطر، كما اغتال آمال النجم نيمار بمجاورة الأساطير البرازيلية التي حملت كأس العالم في 5 مرات سابقة، وذلك بعد أن انتصر رفاق المخضرم لوكا مودريتش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ولم يقوَ نجوم منتخب "السامبا" على كبح دموعهم وهي تنهمر بغزارة حزنا على ضياع حلم التتويج باللقب، لتتصدر صور دموع اللاعبين مشاهد يوم جديد من مونديال المفاجآت الكبيرة.

كانت سعادة نجم باريس سان جيرمان لا تسعها السماء وهو يحتفل بتسجيل واحد من أجمل الأهداف في المونديال خلال الشوط الإضافي الأول، واعتقد الجميع أن نجم برشلونة السابق سيكون بطل الليلة دون منازع.

لكن ما حملته دقائق المباراة من أحداث كان كفيلا بأن يقلب كل التأويلات والتوقعات رأسا على عقب، فصار نيمار قصة اليوم الحزينة.

ركلة ماركينيوس الأخيرة في ضربات الجزاء التي ارتطمت بالقائم أجهزت رسميا على حظوظ البرازيل، وتوجهت عدسات الكاميرا مباشرة إلى النجم البرازيلي الذي ظهر مستسلما للدموع.

Dani Alves was consoling Neymar after their loss against Croatia 😢❤️ pic.twitter.com/CCZnywVked

— ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022