الدفاع والواقعية وأوراق جديدة.. محللون مغاربة: هكذا سيخوض الركراكي مباراة البرتغال التاريخية

يستبعد العديد من المدربين والمحللين المغاربة أن يجري المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي تغييرات تكتيكية كبيرة على توليفة "أسود الأطلس" التي ستواجه البرتغال في ربع نهائي كأس العالم، والتي تعتمد أساسا على التكتل الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات، وهو الأسلوب الذي نجح فيه لحد الآن الركراكي في تحقيق أفضل إنجاز مغربي وعربي في تاريخ المونديال.

وخلق المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أخرج حامل لقب نسخة 2010 بجنوب أفريقيا من دور الثمن، وفاز عليه بضربات الترجيح 3-0، ليلاقي منتخب البرتغال اليوم السبت في دور ربع النهائي.

وفاء للمدرسة الدفاعية

في حديث له مع الجزيرة نت، أوضح المدير الفني المغربي إدريس عبيس أن تحليل الأرقام التي تم تسجيلها في المباريات السابقة، كشف أن المغرب يلعب بكتلة دفاعية متأخرة، ويراهن على الهجمات المرتدة، لأن الخصم يندفع بقوة للأمام ويترك مساحات في الخلف، لقد أتيحت لنا فرص كثيرة في مباراة إسبانيا ولكننا لم نستغلها، لذلك فقد كان الرهان أمامنا هو جر اللقاء إلى ضربات الجزاء، بالنظر إلى قوة الخصم التي لا تخفى على أحد.

ويعتقد عبيس أن "التغييرات التي قام بها وليد الركراكي في الأشواط الإضافية، كانت موفقة للغاية وأعادت الحيوية لخطي الوسط والدفاع، كما كادت أن تؤتي أكلها في الأشواط الإضافية قبل الوصول لضربات الجزاء".

كذلك، اعتبر عبيس أن "ضربات الترجيح أثبت لنا أيضا أن الركراكي قد استعد لها بشكل جيد، هو والحارس بونو".

كما شدد على أن الركراكي "أعاد الهيبة والقيمة للمدرسة الدفاعية التي لطالما انتقدت، فقد أثبت بأنها الحل الناجع أمام المنتخبات التي تلعب لعبا مفتوحا وتستحوذ على الكرة، خاصة في مثل هذه التظاهرات، حيث يبحث كل منتخب عن تحقيق الإنجاز".

كيف سيلعب الركراكي أمام البرتغال؟

المدرب السابق لنادي أبها السعودي يستبعد أن يخرج مدرب المغرب عن التنظيم التكتيكي الذي لعب به منذ بداية البطولة، "والذي يعتمد على الدفاع والالتزام التكتيكي 4-2-3-1، وهي الأدوار الذي يقوم بها المهاجمون قبل المدافعين، والحديث هنا عن المهاجمين يوسف النصيري وسفيان بوفال وسفيان أمرابط، الذين يتحولون إلى أول المهاجمين عندما يملك الخصم الكرة".

غير أنه من المتوقع أن يعمد المدرب المغربي إلى التقدم شيئا ما إلى الأمام، "لأن طريقة لعب البرتغال تختلف عن إسبانيا، لكن دائما مع الحفاظ على النهج الدفاعي، ما أتمناه فعلا هو أن تكون جميع العناصر في كامل جاهزيتها البدنية، لأن مثل هذه التظاهرات تستنزف اللاعبين بدنيا"، يقول عبيس.

ويضيف "نحن نملك لاعبين بقيمة فنية عالية جدا، وإذا استرجع الجميع جاهزيتيه البدنية والعضلية فإننا سنملك حظوظا كبيرة لتجاوز البرتغال".

إلى جانب ذلك، يؤكد عبيس أن الحافز لدى المغاربة أكبر بكثير من ذلك الذي يملكه البرتغاليون، لأنه "بالنسبة إليهم الوصول لهذا الدور ليس إنجازا، ومنتخب بقيمة البرتغال يجب أن يتوج باللقب وليس فقط الوصول للربع، عكس المغرب الذي إذا بلغ المربع الذهبي سيكون حدثا تاريخيا غير مسبوق في المنطقة والقارة، وهذا ما يحفز اللاعبين أكبر، لأن هذه المباراة لن تدخلهم المربع الذهبي فقط بل ستدخلهم للتاريخ".

أي أسلحة لدى الركراكي؟

من جانبه، يرى المدرب المغربي واللاعب السابق لمنتخب المغرب مراد فلاح أن المباريات الأربع السابقة كشفت عن مجموعة من الأسلحة التي يتوفر عليها الأسود والتي خلقت الفارق ورجحت كفته عن باقي المنتخبات.

اللاعب السابق في صفوف الوداد البيضاوي، اعتبر في تصريح للجزيرة نت أن التنظيم والدفاع المحكم، والالتزام التكتيكي للاعبين هما أبرز نقاط قوة الأسود.

لكنه ذهب أيضا إلى إمكانية اعتماد مدرب المغرب على مجموعة من الأوراق الجديدة التي لم تكتشف بعد في هذه البطولة.

وقال بهذا الخصوص إن "هناك أوراقا لم يتم الزج بها بعد في المونديال، وقد تكون رابحة جدا بالنسبة لوليد، نتحدث على الخصوص عن اللاعبين الزروري وبلال الخنوس وخصوصا إلياس الشاعر الذي يلعب أساسيا مع فريقه كوينز بارك رينجرز الإنجليزي ويملك قدرات عالية جدا كما أنه ساهم في بلوغ المونديال خلال الأدواء الإقصائية للمونديال".

كما أردف "لا يجب أن ننسى الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به الأسود في قطر، سواء من الجماهير العربية أو المغربية الموجودة هناك، وهو ما يمنح اللاعبين حماسا وحافزا كبيرين، وقد ظهر ذلك جليا في المباريات الماضية".

في حاجة لحافز جديد

يرى مراد فلاح أن مقابلة البرتغال مختلفة كثيرا عن جميع المقابلات السابقة التي لعبها "الأسود"، لأنها "تأتي بعد الفرحة الكبيرة والهستيرية للجماهير المغربية، وهذا ما يفرض على المدرب تحضير ذهنيا إضافيا للاعبين، وهذا أبرز معطى يجعلها أصعب لأنهم سيكونون في حاجة إلى حافز جديد".

غير أن فلاح يصر على أن "المنتخب البرتغالي ليس أقوى من إسبانيا، ولكن الظروف التي جاءت فيها المباراة والفرحة العارمة بعد الإنجاز هي ما يجعلها الأصعب بالنسبة للمنتخب المغربي".

وأضاف فلاح "في نظري في مثل هذه المباريات ليس العامل التقني هو الحتمي، بل العامل البدني والذهني والتكتيكي، إذا واصل المغرب تنظيمه التكيتيكي بكل واقعية فإنه سيحقق الانتصار، ونحن نتوفر على جميع الإمكانيات للفوز على البرتغال، شريطة وجود جميع العناصر وحفاظهم على جاهزيتهم البدنية".

"الواقعية".. كلمة السر

كشفت أرقام مباراة المغرب وإسبانيا السابقة عن تفاوت كبير بين المنتخبين من حيث نسبة الاستحواذ، حيث سيطر "الماتادور" بنسبة تجاوزت 77%، كما تناقل لاعبوه الكرة بينهم في أكثر من ألف مناسبة، وهو رقم كبير للغاية.

ولكن على الرغم من ذلك، فإن المحاولات الخطيرة لمنتخب المغرب كانت أكثر من التي خلقها الإسبان على مرمى الحارس ياسين بونو، إذ خلق المغرب 3 فرص خطيرة مقابل اثنتين للخصم الإسباني.

وتؤكد هذه الأرقام، حسب الناقد الرياضي المغربي إبراهيم شخمان أن "وليد الركراكي ملتزم بالواقعية ويعرف جيدا إمكانيات لاعبيه مقارنة مع لاعبي الخصم، بالإضافة إلى قراءته الجيدة للمنتخب المنافس".

وقال شخمان في حديثه للجزيرة نت "لقد مللنا من الخروج المشرف في كل مرة، نريد الآن الإنجازات التي سيخلدها التاريخ، وهذا الأمر كان يعيه جيدا وليد الركراكي".

المتحدث ذاته شدد على أن "الركراكي معروف جدا بواقعيته، حتى في تجربته السابقة مع الوداد البيضاوي، ونتذكر جميعا تصريحه الساخر حول من يطالبونه بالمتعة، أنا أعتقد أنه يميل أكثر للمدرسة الإيطالية".

ولم يخف الناقد الرياضي المغربي رغبته في رؤية المنتخب يحافظ على النهج نفسه أمام البرتغال، "لأننا نريد أن نحطم الرقم القياسي الأفريقي ونكون أول منتخب من القارة يبلغ المربع الذهبي، ونحن قادرون على ذلك".

يذكر أن منتخب المغرب سيكون مساء اليوم السبت -على الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة- على موعد مع التاريخ عندما يجابه البرتغال على أرضية ملعب "الثمامة" في إطار ربع نهائي كأس العالم.