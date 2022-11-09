بنزيمة وفاران جاهزان.. هذه قائمة منتخب فرنسا لمونديال قطر 2022

أعلن مدرب منتخب فرنسا ديديي ديشان عن قائمة من 25 لاعبًا للمشاركة في مونديال قطر 2022، الذي ينطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي ما يلي قائمة المنتخب الفرنسي التي ستخوض المونديال:

حراس المرمى:

ألفونس أريولا (ويستهام الإنجليزي)، وهوغو لوريس (توتنهام الإنجليزي)، وستيف مانداندا (رين الفرنسي).

خط الدفاع:

لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونخ )، وتيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي)، وبريسنيل كيمبمبي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وإبراهيم كوناتي (ليفربول الإنجليزي)، وجول كوندي (برشلونة الإسباني)، وويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي)، وبنجامين بافارد ودايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ الألماني)، ورافاييل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

خط الوسط :

إدواردو كامافينغا (ريال مدريد الإسباني)، ويوسف فوفانا (موناكو الفرنسي)، وماتيو غندوزي (مرسيليا الفرنسي)، وأدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، وأورليان تشواميني (ريال مدريد)، وجوردان فيريتو (مرسيليا).

خط الهجوم:

كريم بنزيمة (ريال مدريد)، وكينغسلي كومان (بايرن ميونخ)، وعثمان ديمبيلي (برشلونة)، وأوليفييه جيرو (ميلان)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، وكريستوفر نكونكو (لايبزيغ الألماني).

ويلعب المنتخب الفرنسي في مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الرابعة، حيث يلتقي منتخب أستراليا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في ملعب الجنوب. ثم يواجه نظيره الدانماركي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب 974، ويختتم بطل العالم مباريات هذا الدور بملاقاة منتخب تونس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في ملعب المدينة التعليمية.