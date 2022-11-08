منتخبان أفريقيان في نهائي مونديال قطر.. توقعات صادمة من الكاميروني إيتو

توقّع النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو نهائيًا مثيرًا لمونديال قطر الذي ينطلق في 20 الشهر الجاري، مؤكدًا في تقرير نشرته صحيفة فرنسية أن منتخب بلاده الكاميرون سيكون بطلًا للعالم 2022 بعد الفوز في النهائي على المغرب، حسب قوله.

وقدّم النجم السابق لبرشلونة وإنتر ميلان وتشلسي ومنتخب "الأسود غير المروّضة" -والذي يشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد المحلي للعبة-، توقّعات مفاجئة ومثيرة للدهشة لكأس العالم 2022 بحسب وصف صحيفة "وست فرانس" الفرنسية، وذلك عندما أكّد أن الكاميرون ستكون بطلة العالم.

ولم يتوقف عند هذا التوقع بل واصل ليقول إن "طريق منتخب الكاميرون نحو اللقب العالمي سيكون عبر الفوز في المباراة النهائية على المغرب".

إيتو يترأس الاتحاد الكاميروني للعبة منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 (غيتي)

وحسب ما نقلته الصحيفة الفرنسية، يرى إيتو أن المنتخبات الأفريقية الخمسة: الكاميرون والمغرب، طرفا النهائي ـ حسب توقّعه- إضافة إلى السنغال وغانا وتونس، ستتأهل إلى ثمن النهائي.

وقال إيتو -الذي شارك في 4 نسخ من كأس العالم- إن "أفريقيا قادرة دومًا على تقديم نهائيات رائعة لكأس العالم، لكننا لم نُظهر دائمًا أفضل مستوياتنا وعروضنا الكروية حتى الآن".

وأوضح أنه "على مر السنين اكتسبت المنتخبات الأفريقية المزيد من الخبرة، وأعتقد أنه حان الوقت لأن تنتهي فكرة المشاركة لتسجيل الحضور في كأس العالم، الآن نفكر أيضًا للفوز بهذه المسابقة".

وللتأهل لثمن النهائي، يتعيّن على الكاميرون تخطّي مجموعة قوية تضم منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا.

وشارك النجم السابق للمنتخب الكاميروني، في كأس العالم في فرنسا 1998 وكوريا واليابان 2002 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014. كما كان في مونديال 1998 أصغر لاعب يخوض المسابقة عن عمر 17 عامًا و3 أشهر.

وحتى الآن، كان أفضل إنجاز لمنتخب أفريقي في كأس العالم هو ربع النهائي، والذي حقّقته 3 منتخبات، وهي الكاميرون 1990 والسنغال في 2002 وغانا في 2010.