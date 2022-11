ضمت 9 مهاجمين.. مفاجآت في قائمة البرازيل الرسمية لكأس العالم 2022

أعلن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي القائمة النهائية لكأس العالم 2022 في دولة قطر المكونة من 26 لاعبًا، وشهدت وجود الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيش، بينما كان الغائب الأكبر هو روبرت روبرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي.

ويأتي ضم ألفيش (39 عامًا) إلى تشكيلة "سيليساو" -الساعي إلى لقبه المونديالي الأول منذ 2002 والسادس في تاريخه- رغم أنه لم يخض أي مباراة منذ شهرين مع فريقه بوماس المكسيكي.

ويشكّل غياب فيرمينو عن التشكيلة المفاجأة الأبرز بعدما فضّل تيتي الاستعانة بمهاجم أرسنال غابريال جيسوس الذي كان غائبًا عن المعسكر الأخير للمنتخب، وزميله في النادي اللندني غابريال مارتينيلي وخصمهما في مانشستر يونايتد أنتوني.

OFFICIAL: Brazil have announced their 26-man #WorldCup squad. 🇧🇷 pic.twitter.com/DMy3UiQVf0

