قدّم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتنغ، مهاجم بايرن ميونخ، أوراق اعتماده مهاجمًا أساسيًا للفريق الألماني، بعد تألقه غير المتوقع منذ انطلاق الموسم الجاري.

وأكد موقع (fichajes) الإسباني، أن بايرن ميونخ وجد ضالته في موتنغ، ليكون البديل الأمثل لرحيل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الذي انتقل في الصيف الماضي إلى برشلونة.

وسجّل موتنغ 10 أهداف للعملاق البافاري منذ مطلع موسم 2022-2023، ليصبح المهاجم الكاميروني "البديل المثالي" لليفاندوفيسكي، وفق وصف الموقع الإسباني.

ويرى الموقع أن بايرن ميونخ لم يعد بحاجة إلى خدمات ليفاندوفيسكي، وأنه أصبح طي النسيان بالنسبة لجماهير بطل ألمانيا، مستدلًا على ذلك بتصدر "الفريق البافاري" ترتيب الدوري الألماني ومجموعته في دوري أبطال أوروبا.

ليس هذا فحسب، بل جاءت الصدارة "البافارية" أوروبيًا بعد تحقيق نتيجة الفوز في جميع المباريات الست، على فرق بحجم إنتر ميلان وبرشلونة ذهابًا وإيابًا، بالإضافة إلى فيكتوريا بلزن.

وبناء على ذلك، يُعد ليفاندوفيسكي الخاسر الأكبر من خروجه من بايرن، كون بطل ألمانيا واصل طريقه في "التشامبينز ليغ"، بينما ودّع برشلونة البطولة في طريقه إلى الدوري الأوروبي.

ويُعد تألق موتنغ وأرقامه "المفاجئة"، أحد الأسباب لاستمرار تألق بايرن، حيث نجح الدولي الكاميروني في تسجيل هدف واحد، في سبع مباريات متتالية.

وينتهي عقد موتنغ، البالغ من العمر 33 عامًا، مع بايرن ميونخ، في 30 يونيو/حزيران 2023، أي مع نهاية الموسم الجاري.

Eric Maxim Choupo-Moting scores two ✌️ in 90 seconds as @FCBayernEN are pushed all the way to the end by @HerthaBSC_en. ⚔️#BSCFCB | #Bundesliga | #MD13 pic.twitter.com/47W1kqTd8b

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 5, 2022