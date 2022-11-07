قدّم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتنغ، مهاجم بايرن ميونخ، أوراق اعتماده مهاجمًا أساسيًا للفريق الألماني، بعد تألقه غير المتوقع منذ انطلاق الموسم الجاري.

وأكد موقع (fichajes) الإسباني، أن بايرن ميونخ وجد ضالته في موتنغ، ليكون البديل الأمثل لرحيل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الذي انتقل في الصيف الماضي إلى برشلونة.

وسجّل موتنغ 10 أهداف للعملاق البافاري منذ مطلع موسم 2022-2023، ليصبح المهاجم الكاميروني "البديل المثالي" لليفاندوفيسكي، وفق وصف الموقع الإسباني.

موتنغ يعوض بايرن رحيل ليفاندوفيسكي

ويرى الموقع أن بايرن ميونخ لم يعد بحاجة إلى خدمات ليفاندوفيسكي، وأنه أصبح طي النسيان بالنسبة لجماهير بطل ألمانيا، مستدلًا على ذلك بتصدر "الفريق البافاري" ترتيب الدوري الألماني ومجموعته في دوري أبطال أوروبا.

ليس هذا فحسب، بل جاءت الصدارة "البافارية" أوروبيًا بعد تحقيق نتيجة الفوز في جميع المباريات الست، على فرق بحجم إنتر ميلان وبرشلونة ذهابًا وإيابًا، بالإضافة إلى فيكتوريا بلزن.

وبناء على ذلك، يُعد ليفاندوفيسكي الخاسر الأكبر من خروجه من بايرن، كون بطل ألمانيا واصل طريقه في "التشامبينز ليغ"، بينما ودّع برشلونة البطولة في طريقه إلى الدوري الأوروبي.

ويُعد تألق موتنغ وأرقامه "المفاجئة"، أحد الأسباب لاستمرار تألق بايرن، حيث نجح الدولي الكاميروني في تسجيل هدف واحد، في سبع مباريات متتالية.

وينتهي عقد موتنغ، البالغ من العمر 33 عامًا، مع بايرن ميونخ، في 30 يونيو/حزيران 2023، أي مع نهاية الموسم الجاري.

عقده ينتهي الصيف المقبل

ولا توجد حتى اللحظة أي بوادر لتجديد العقد بين الطرفين، لكن بايرن سيكون مجبرًا على توقيع عقد جديد مع المهاجم السابق لباريس سان جيرمان، في حال واصل موتنغ تألقه وتسجيل المزيد من الأهداف فيما تبقى له من أيام في العقد الحالي.

وسجّل موتنغ 5 أهداف في 8 مباريات بالدوري الألماني، و3 أهداف أخرى في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس ألمانيا.

For the fourth straight Bundesliga game, Eric Maxim Choupo-Moting has scored for Bayern Munich. Robert who?#BSCFCB pic.twitter.com/SdbSdtIJa0 — DW Sports (@dw_sports) November 5, 2022

وتعاقد بايرن ميونخ مع موتنغ يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد المهاجم الكاميروني مع باريس سان جيرمان.

ومنذ ذلك التاريخ خاض موتنغ 72 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 28 هدفًا، وأهدى زملاءه 9 تمريرات حاسمة، وتُوج مع الفريق بلقب الدوري الألماني مرتين، وبكأس العالم للأندية مرة، ومثلها في السوبر الألماني.

Choupo-Moting has 12 G/A in his last 7 games! Who needs Lewandowski? 😅 pic.twitter.com/CQnHE7jXXu — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2022

ويتصدر بايرن ميونخ حاليًا صدارة "البونديسليغا" بعد 13 جولة من انطلاق المسابقة، بوصوله إلى النقطة 28، بفارق نقطة واحدة عن فرايبورغ.

ويسعى بطل المسابقة في المواسم العشرة الأخيرة إلى الوصول فترة التوقف قبل كأس العالم 2022 في قطر، وهو في الصدارة، مع تبقي مباراتين ضد فيردر بريمن وشالكه على التوالي، قبل توقف الدوري الألماني حتى 20 يناير/كانون الثاني من العام المقبل.