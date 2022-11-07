أميركا أول الواصلين.. مواعيد وصول المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى قطر

تترقب دولة قطر وصول المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، قبل أيام من انطلاق منافسات التظاهرة الكروية الأكبر في العالم.

وتنطلق النسخة 22 من كأس العالم بقطر في 20 الشهر الجاري، بمباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور، ويستمر العرس الكروي حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مواعيد وصول منتخبات كأس العالم

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مواعيد وصول المنتخبات إلى دولة قطر، علمًا بأنه قد تحدث بعض التغييرات.

وسيكون المنتخب الأميركي -الذي يلعب في المجموعة الثانية- أول الواصلين إلى أرض المونديال، وذلك في العاشر من الشهر الجاري.

وهذه مواعيد وصول باقي المنتخبات خلال الشهر الجاري، في حين لم يكشف الفيفا عن موعد وصول منتخب أستراليا:

يوم 13: المغرب.

المغرب. يوم 14: تونس وكوريا الجنوبية وإيران وسويسرا.

تونس وكوريا الجنوبية وإيران وسويسرا. يوم 15: الدانمارك وإنجلترا وهولندا والإكوادور.

الدانمارك وإنجلترا وهولندا والإكوادور. يوم 16: السنغال (بطل أفريقيا) وفرنسا وويلز والأرجنتين (بطلة كوبا أميركا).

السنغال (بطل أفريقيا) وفرنسا وويلز والأرجنتين (بطلة كوبا أميركا). يوم 17 : السعودية وألمانيا وبولندا والمكسيك وكندا.

: السعودية وألمانيا وبولندا والمكسيك وكندا. يوم 18: بلجيكا وإسبانيا واليابان وكرواتيا وغانا وكوستاريكا.

بلجيكا وإسبانيا واليابان وكرواتيا وغانا وكوستاريكا. يوم 19: الكاميرون والبرتغال وصربيا والأوروغواي والبرازيل.

أما "العنابي" الذي يقيم معسكرًا مغلقًا في إسبانيا، فمن المتوقع أن يعود إلى الدوحة الأربعاء المقبل بعد خوض مباراة ودية ضد ألبانيا، حيث يدخل معسكرًا محليًا، بالتزامن مع وصول المنتخبات إلى البلاد.