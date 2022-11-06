خطف الألماني لوكاس بودولسكي، مهاجم فريق غورنيك زابجة البولندي، الأضواء بتسجيل هدف مبهر لفريقه من مسافة بعيدة.

وعاد غورنيك زابجة من ميدان مضيفه بوغون شتشتين بفوز كبير بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في الجولة 16 من الدوري البولندي الممتاز لكرة القدم.

وأكد بودولسكي (37 عامًا) أنه لا يزال بإمكانه تقديم المزيد في عالم كرة القدم، رغم ابتعاده عن الأضواء وعن الدوريات الخمسة الكبرى، منذ رحيله عن أرسنال في يوليو/تموز 2015.

بودولسكي يسجل من 60 مترا

وأحرز الألماني الدولي السابق هدفًا تاريخيًا حين سدد كرة مباغتة من على بعد 60 مترًا تقريبًا، استقرت في شباك فريق بوغون شتشتين في الدقيقة 73، وكانت مسك ختام رباعية غورنيك زابجة.

ووصلت الكرة إلى بودولسكي بعدما نجح أحد زملائه في تخليصها من الفريق المنافس، وبعد خطوة واحدة لمح الألماني حارس مرمى بوغون شتشتين متقدمًا، ليرسل كرة بعيدة المدى، لم توقفها إلا الشباك.

Najlepsze loby w historii polskiej piłki:

– Marek Citko

– Tomasz Hajto

– Lukas Podolski 🆕#POGGÓR pic.twitter.com/oDVgcObjbc — Denaturatowy Midas (@denaturatowy) November 5, 2022

ومن المتوقع أن يدخل هذا الهدف في السباق على جائزة "بوشكاش"، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سنويًا لأجمل هدف في العالم.

ويحتل فريق غورنيك زابجة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري البولندي برصيد 20 نقطة، متأخرًا بفارق 18 نقطة كاملة عن راكوف المتصدر.

ومن المقرر أن يحل غورنيك زابجة ضيفًا على كاليسز يوم الثلاثاء المقبل في دور ثمن النهائي من مسابقة كأس بولندا.

وانضم بودولسكي إلى فريق غورنيك زابجة في السادس من يوليو/تموز 2021، قادمًا من أنطاليا سبور التركي.

ودافع المهاجم الألماني عن ألوان الفريق البولندي في 43 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا، وقدم لزملائه 10 تمريرات حاسمة.

وسبق لبودولسكي الدفاع عن ألوان بايرن ميونخ وكولن في ألمانيا، وأرسنال في إنجلترا، وإنتر ميلان في إيطاليا، وغالطة سراي وأنطاليا سبور في تركيا، وفيسيل كوبي في اليابان.

ولعب بودولسكي 130 مباراة مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها 49 هدفًا، وكان أحد عناصر "المانشافت" المتوج ببطولة كأس العالم في البرازيل 2014.