إحداها بين بطلين سابقين وأخرى سياسية.. 5 مباريات لا تُفوّت في دور المجموعات لمونديال قطر

بعد سحب قرعة النسخة الـ22 من كأس العالم 2022 التي تقام في دولة قطر، بدأ الحديث بين جماهير كرة القدم عن أهم وأقوى مباريات مرحلة المجموعات، التي تبدأ مع انطلاق المونديال يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأفرزت القرعة التي سُحبت في الأول من أبريل/نيسان 2022 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، عددا من المباريات الهامة والمثيرة التي يترقبها عشاق كرة القدم.

ومن هذه المباريات مباراة الافتتاح بطبيعة الحال، وأخرى تجمع بين بطلين سابقين، وثالثة يغلب عليها الطابع السياسي، ورابعة أعادت إلى الذاكرة أحداثا مثيرة شهدها مونديال سابق.

في هذا التقرير نسلط الضوء على أهم 5 مباريات في دور المجموعات.

جرت العادة ألا يفوّت عشاق كرة القدم المباراة الافتتاحية لكأس العالم كونها تأتي بعد 4 سنوات من آخر مباراة من النسخة السابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المتابعين يكونون في حالة ترقب وانتظار شديدين لانطلاق المنافسات، وتكوين الانطباع الأول عن باقي مباريات البطولة.

ومنذ مونديال ألمانيا 2006، فإن منتخب الدولة المستضيفة هو من يقص شريط مباريات كأس العالم إيذانا بانطلاق البطولة، بعد أن كان النظام السابق يقضي بأن يكون بطل النسخة الأخيرة أحد طرفي المواجهة الافتتاحية.

لذا فإن مباراة منتخب قطر (الدولة المستضيفة) ونظيره الإكوادوري تأتي على رأس تلك المباريات المنتظرة في دور المجموعات من كأس العالم.

وتُقام المباراة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب البيت، وتنطلق عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسبق للمنتخبين أن تواجها مرة واحدة من قبل، وكان ذلك في مباراة ودية يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018 على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، وانتهت بفوز "العنابي" بنتيجة 4-3.

تحظى مباراة "التانغو" و"الأخضر" باهتمام كبير من الجماهير السعودية على وجه الخصوص، التي سارعت إلى شراء التذاكر الخاصة بها.

ولم يقتصر الاهتمام بتلك المباراة على الجماهير السعودية، بل وصل ذلك إلى نظرائهم العرب، فضلا عن أنصار منتخب الأرجنتين، المعروف عنهم حماسهم الكبير وعشقهم الجنوني لكرة القدم.

وتُعد هذه المباراة واحدة من ضمن 5 مباريات، شهدت تذاكرها إقبالا كبيرا، حيث حلت في المرتبة الثانية، كما أكد الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر بعد مباراة الأرجنتين والمكسيك.

ولا غرابة في ذلك نظرا لقيمة المنتخبين قاريا وعالميا، بالإضافة إلى أنها ستشهد أول حضور للنجم ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، في مونديال قطر.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة يوم الأربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على ملعب لوسيل عند الساعة 12:00 من بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون هذه المباراة هي الثالثة بين المنتخبين، حيث أقيمت الأولى في كأس القارات يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 1992، وانتهت بفوز الأرجنتين 3-1، في حين احتكم المنتخبان لنتيجة التعادل السلبي، في مواجهة ودية أقيمت في الرياض يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، شهدت حضور ميسي.

يمكن القول إن موقعة منتخب إسبانيا ونظيره الألماني هي الأكثر ترقبا وانتظارا لعشاق كرة القدم.

ويكمن ذلك في أن المنتخبين يُعدان من فرق الصفوة في أوروبا والعالم، لما يملكان من تاريخ كبير على صعيد الألقاب، إلى جانب الأسماء البرّاقة التي يضمها كل منتخب.

فمنتخب ألمانيا تُوج بكأس العالم 4 مرات سابقة (1954 و1974 و1990 و2014)، أما نظيره الإسباني فنال هذا الشرف مرة وحيدة (2010).

ويسعى "المانشافت" إلى رد اعتباره من الخسارة القاسية التي مني بها أمام "الماتادور" في آخر مباراة جمعت بينهما، وكانت ضمن النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، وانتهت بفوز كاسح لإسبانيا بستة أهداف نظيفة يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتقام هذه المباراة المنتظرة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على ملعب البيت، وتنطلق عند الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

لا تقل هذه المباراة أهمية عن موقعة إسبانيا وألمانيا، لكن مواجهة منتخب إيران ونظيره الأميركي تحظى بهذا الانتظار والترقب بسبب العلاقة السياسية المتوترة بين البلدين منذ سنوات طويلة.

ليست هذه المباراة هي الأولى بين البلدين في كأس العالم، إذ سبق أن التقيا في مونديال فرنسا يوم 21 يونيو/حزيران 1998، وجرت المباراة يومئذ في أجواء رياضية بحتة.

