مونديال 1958.. ولادة الملك بيليه وتشوّه خُلقي "رائع" بالبرازيل والعرب يرفضون مواجهة إسرائيل في التصفيات

أخبر الطبيب النفسي لمنتخب البرازيل المدرّب فيسنتي فيولا أن بيليه، ابن الـ17، ليس ناضجا بما فيه الكفاية لخوض مونديال 1958. ردّ عليه فيولا معتمدا على فراسته "قد تكون على حقّ، لكنك لا تفقه شيئا في كرة القدم".

شارك الجوهرة وقاد "سيليساو" لأوّل لقب في تاريخها، في طريقه لأن يصبح "ملك" اللعبة.

"إذا كانت ركبة بيليه جيّدة سيلعب"، تابع فيولا، في إشارة إلى إصابة اللاعب اليافع في مباراة تحضيرية.

اكتفى اللاعب الوحيد الذي أحرز 3 ألقاب مونديالية، بخوض مباراة الاتحاد السوفياتي في الدور الأول، قبل أن يسجّل هدف المباراة الوحيد في ربع النهائي ضد ويلز.

لعب دورا كبيرا في تخطي فرنسا في نصف النهائي (5-2) بثلاثية، قبل أن يتألق في النهائي أمام السويد (5-2) مسجلا هدفين.

بات بيليه، بعمر 17 عاما و249 يوما، أصغر لاعب يفوز بكأس العالم، كما نجحت البرازيل في أن تصبح أول دولة تحرز اللقب خارج قارتها، بتنظيم تكتيكي ثوري 4-2-4 بدلا من 5-3-2 أو 3-4-3 التقليديين آنذاك، واعتمد المدرب على لعب ديناميكي عبر الأجنحة.

خلّد بيليه الرقم 10، لكن عن طريق الخطأ. إذ نسيت البرازيل إرسال أرقام لاعبيها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فتمّ اختيارها بطريقة عشوائية. حصل حارس المرمى جيلمار على الرقم 3، وقلب الدفاع زوزيمو على الرقم 9، وشاءت الصدف أن ينال بيليه الرقم 10 الذي التصق بتاريخ اللعبة.

A 17-year old @Pele scores his first World Cup goal against Wales in the 1958 WC quarter-finals.

قال عنه مدرب اللياقة باولو أمارال "يسدّد باليسار واليمين، وكانت لديه رؤية استباقية لكل شيء ما أن يلمس الكرة، كان خارقا".

تحدّث إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) عن هدفه الرائع ضد ويلز، وهو الأول له من أصل 12 هدفا في كأس العالم، قائلا "أعتقد أنه أروع هدف لا يُنسى في مسيرتي".

بدوره، قال كليف جونز جناح ويلز "لم نكن نعرف شيئا عن بيليه. ركّزنا على غارينشا وديدي. هذا الفتى البالغ 17 عاما. من هو؟ لم نكن نعلم. لكننا اكتشفنا ذلك".

ارتبطت البطولة أيضا باسم غارينشا. كان فتى فقيرا ذا جسم نحيف، وُلد بتشوّهات خلقية مع اعوجاج في الركبتين والعمود الفقري والحوض. دعا أهله ليل نهار حتى يتمكن ابنهم من الوقوف والمشي ولو بطريقة غير سليمة.

تحدّى غارينشا الإعاقة بمراوغات بارعة جعلت منه أشهر جناح أيمن، وقيل عنه "إنه بالنسبة لكرة القدم كبيكاسو للفن".

بعد النهائي، أقرّ قائد السويد نيلس ليدهولم "خسرنا المباراة النهائية (للمونديال) بسببه (غارينشا)، لقد صنع هدفين خارقين".

لكن "الملاك صاحب الساقين الملتويين" فارق الحياة عام 1983 عن 49 عاما بعد إدمانه على الكحول ومعاناته المادية.

Remembering Confederação Brasileira de Futebol legend Garrincha who died on this day (20/1) in 1983. The winger helped his country to its first two FIFA World Cup triumphs in 1958 and 1962, was joint top scorer and named player of the tournament at the second.

1/2 pic.twitter.com/cBjr8iveNu

— Fradi Frad Dreizehn 🇭🇺🇩🇪🇬🇷 (@frad_fradi) January 21, 2021