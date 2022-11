ليونيل ميسي.. الساحر الأرجنتيني صاحب 7 كرات ذهبية يلعب ورقته الأخيرة بمونديال قطر

لا يبدو يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2004 تاريخا عابرا لدى مشجعي نادي برشلونة الإسباني وعشاق أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، لكنه علامة فارقة في مسيرة واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة وأشهرهم على الإطلاق في العشرية الأخيرة.

وقد يكون من الصعب اختيار حدث ما في مسيرة ميسي ليكون منطلقا لرواية قصته العجيبة والمثيرة مع كرة القدم، لكن ذلك التاريخ (14 أكتوبر/تشرين الأول 2004) شهد ظهور الفتى ذي 17 عاما أول مرة بقميص نادي برشلونة الإسباني، وذلك أمام نادي إسبانيول ضمن الدوري الإسباني، ومنه انطلقت رحلة كروية ملهمة للملايين من الأطفال والشباب، وقصة جميلة للاعب الذي منح كرة القدم نكهة إضافية من الجمال والسحر والإثارة.

وفي انتظار مشاركته في مونديال قطر 2022، الذي يرجح كثير من الملاحظين أن يكون المسابقة الكبرى الأخيرة في مشوار ميسي مع منتخب التانغو، ويطمح الأرجنتينيون إلى أن يكتب "البولغا" التاريخ في كأس العالم، وأن يقود البلاد لإحراز اللقب الذي تبحث عنه منذ مونديال المكسيك 1986 عندما تكفل الأسطورة الآخر الراحل دييغو مارادونا بوضع بلاد الشمس المبتسمة على منصة التتويج العالمي.

لم تكن مسيرة ليونيل أندريس ميسي -صاحب الإنجازات الفردية والألقاب الجماعية الكثيرة مع كرة القدم- سوى رحلة صعبة ومعقدة في بداياتها، وقبل أن يصبح واحدا من أفضل لاعبي الكرة على مر التاريخ، كان الطفل الأرجنتيني المولود في مدينة روزاريو الأرجنتينية في 24 يونيو/حزيران 1987، لأبوين هما خورخي هوراسيو ميسي، وهو عامل بأحد المصانع، وسيليا ماريا كوتشيتيني، وتعمل منظفة؛ يعاني منذ طفولته من ضمور في جسمه ويشكو من تأخر نموه.

وفي تلك الأثناء، ورغم أن بنيته الجسمانية كانت أقل بكثير من أترابه، انضم ميسي في عمر 7 سنوات لأكاديمية نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وأظهر مهارات فنية لافتة منذ سنواته الأولى في ممارسة كرة القدم، قبل أن تبدأ آثار تأخر نموه في الظهور عندما قرر أحد الأطباء -ويدعى دييغو شوارزتاين- مصارحة والد ميسي بمرضه، ويشير عليه بأن يخضعه لحقنة هرمون النمو التي تناهز كلفتها في ذلك الوقت (1997) نحو 1000 دولار شهريا، وهو ما لم تقدر عليه العائلة محدودة الدخل.

"كان ليونيل قليل الكلام في البيت وخارجه، لكنه عندما كان يداعب الكرة كان كما لو أنه يعزف ويغني، كانت قدماه تروضان الكرة بشكل عجيب، ولكن تأخر النمو كان يهدد استمراره، إلا إذا تواصل العلاج بشكل دوري". بمثل هذه العبارات تحدث والد ميسي عن البدايات الرائعة والحزينة في آن واحد، مضيفا أن أحد وكلاء الأعمال -ويدعى هوراسيو جاجيولي- عرض على العائلة فكرة السفر إلى برشلونة للنظر في إمكانية إلحاق الطفل المعجزة بأكاديمية النادي.

وفي سنة 2000، توجه ليونيل ميسي ذو 13 ربيعا مع والديه إلى برشلونة رفقة مهندس الفكرة جاجيولي، لكن الجميع كان يعلم أن مشكلة "اضطراب هرمون النمو" قد يدفع الفريق الكتالوني إلى العزوف عن قبول ميسي.

كانت مخاوف عائلة ميسي في محلها، إذ أبدى مسؤول أكاديمية برشلونة آنذاك كارليس ريكساش تردده في قبول طفل ناشئ يشكو من ضمور في عضلاته، ويقول وكيل ميسي الأول جاجيولي في تصريحات إعلامية سابقة "انقسمت المواقف بين مؤيد ومعارض في نادي برشلونة حول ميسي؛ رأى البعض أن موهبته الخارقة أمر لا يمكن إهداره، بينما رأى آخرون أن صفقة الفتى الأرجنتيني بمثابة مجازفة غير مضمونة النتائج، وكان ذلك يبدو أمر منطقيا، إذ إن ناديا كبيرا مثل برشلونة يُعرض عليه لاعب صغير السن يعاني من تأخر النمو سيرفضه لا محالة، لكن الأقدار أو حظ كرة القدم كانت تعد لمسيرة خيالية وقصة ملهمة".

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2000، وقع والد ميسي وثائق التحاق ابنه بأكاديمية "لاماسيا"، وكان معه آنذاك لاعبون تحولوا في ما بعد إلى نجوم في البلوغرانا، مثل جيرار بيكي وكارلس بيول وسيسك فابريغاس، وساعدوه على الاندماج، في حين تكفلت إدارة البارسا بعلاجه ودفع تكاليف حقن هرمونات النمو.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن الإشكال الوحيد الذي كان أمام ميسي هو اللغة، أما على المستطيل الأخضر فقد أبان منذ البداية عن موهبة قل أن تتوفر في أحد غيره داخل النادي الذي تدرج الفتى الأرجنتيني في فئاته الشابة طيلة 4 سنوات، قبل صعوده للفريق الأول في صيف 2004، وهو في عمر 17 عاما وأشهر قليلة.

One final peek before the 17th anniversary of #Messi's unofficial debut expires. pic.twitter.com/OeYYlUl8Yx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 16, 2020