كيليان مبابي.. بطل العالم الساعي لإنجاز جديد في مونديال قطر

لم يتأخر الفرنسي الشاب كيليان مبابي كثيرا من أجل حجز مكان له بين صفوة لاعبي كرة القدم العالميين رغم صغر سنه؛ فاللاعب المولود في 20 ديسمبر/كانون الأول 1998، بعد أشهر من رفع بلاده لقب كأس العالم التي أقيمت على الملاعب الفرنسية، عاد ليهديها لقبا ثانيا بعد 20 عاما.

أبصر مبابي النور في بلدة بوندي الفقيرة الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس لأب مهاجر من الكاميرون (ويلفرد)، وأم جزائرية الأصل (فايزة العماري)، لكنه خطا أولى خطواته في كرة القدم مع نادي موناكو.

في سن 16 عاما فقط ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي الإمارة عام 2015، ليصبح أصغر لاعب يرتدي قميص موناكو في الدوري الفرنسي، متفوقا على النجم السابق تيري هنري.

وبعد أداء مميز وأهداف غزيرة مع موناكو خطفه باريس سان جيرمان عام 2017، على سبيل الإعارة لموسم أول، قبل التعاقد معه بصورة دائمة.

بعد 13 مباراة بقميص "الديوك" الفرنسية بمختلف الفئات السنية، قرر مدرب فرنسا ديديه ديشامب استدعاء مبابي لقائمة المنتخب الأول.

نزل مبابي آخر 12 دقيقة من مباراة فرنسا ضد لوكسمبورغ، في 25 مارس/آذار 2017، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

يومها كان مبابي في عمر 18 عاما و3 أشهر و5 أيام، ومنذ ذلك الحين لم يغب عن صفوف المنتخب الفرنسي إلا بسبب الإصابات.

