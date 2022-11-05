كيليان مبابي.. بطل العالم الساعي لإنجاز جديد في مونديال قطر

لم يتأخر الفرنسي الشاب كيليان مبابي كثيرا من أجل حجز مكان له بين صفوة لاعبي كرة القدم العالميين رغم صغر سنه؛ فاللاعب المولود في 20 ديسمبر/كانون الأول 1998، بعد أشهر من رفع بلاده لقب كأس العالم التي أقيمت على الملاعب الفرنسية، عاد ليهديها لقبا ثانيا بعد 20 عاما.

أبصر مبابي النور في بلدة بوندي الفقيرة الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس لأب مهاجر من الكاميرون (ويلفرد)، وأم جزائرية الأصل (فايزة العماري)، لكنه خطا أولى خطواته في كرة القدم مع نادي موناكو.

في سن 16 عاما فقط ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي الإمارة عام 2015، ليصبح أصغر لاعب يرتدي قميص موناكو في الدوري الفرنسي، متفوقا على النجم السابق تيري هنري.

وبعد أداء مميز وأهداف غزيرة مع موناكو خطفه باريس سان جيرمان عام 2017، على سبيل الإعارة لموسم أول، قبل التعاقد معه بصورة دائمة.

أول مباراة وهدف مع منتخب فرنسا

بعد 13 مباراة بقميص "الديوك" الفرنسية بمختلف الفئات السنية، قرر مدرب فرنسا ديديه ديشامب استدعاء مبابي لقائمة المنتخب الأول.

نزل مبابي آخر 12 دقيقة من مباراة فرنسا ضد لوكسمبورغ، في 25 مارس/آذار 2017، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

يومها كان مبابي في عمر 18 عاما و3 أشهر و5 أيام، ومنذ ذلك الحين لم يغب عن صفوف المنتخب الفرنسي إلا بسبب الإصابات.

Road to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣… Happy New Year everyone

I wish you health, happiness and success. 🎊❤️ pic.twitter.com/t5upikqz0L — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2021

هزّ مبابي شباك منافسي منتخب فرنسا، بعد 3 مباريات رسمية وأخرى ودية، فكان ظهوره الخامس بمثابة ميلاد نجم وهداف جديد "للديوك".

ورغم نزوله في آخر ربع ساعة يوم 31 أغسطس/آب 2017، فإن هذه الدقائق كانت كافية ليسجل مبابي في شباك هولندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2018، وذلك في الدقيقة الأولى بعد التسعين.

وفي المجمل لعب مبابي مع منتخب فرنسا 59 مباراة دولية بين ودية ورسمية، سجل خلالها 28 هدفا، وأهدى زملاءه 21 تمريرة حاسمة.

مبابي في البطولات الأوروبية

كان مبابي أحد عناصر منتخب فرنسا المشارك في نهائيات كأس أوروبا (يورو 2020)، التي أقيمت استثنائيا في 12 مدينة أوروبية، وتأجلت لصيف عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

لم تكن مشاركة مبابي على قدر التوقعات، وظهر في 4 مباريات أمام ألمانيا والمجر والبرتغال في دور المجموعات، وضد سويسرا في ثمن النهائي.

لم يهز مبابي الشباك في هذه البطولة، واكتفى بتمريرتين حاسمتين، كما أهدر ركلة الترجيح الأخيرة أمام سويسرا، ليطيح بالفريق إلى خارج المنافسات.

وبسبب هذه الركلة الضائعة، اعترف مبابي بفشله في مساعدة الفريق، وأنه يعاني حتى يستطيع النوم، كما قدّم اعتذاره للفرنسيين، وذلك عبر حسابه في منصة إنستغرام.

نجح مبابي في مداواة جراح يورو 2020، بعدما أسهم بعدها بأشهر وبشكل فعلي في تتويج منتخب فرنسا بلقب النسخة الثانية من بطولة الأمم الأوروبية.

في موسم 2020-2021، تصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثالثة من المستوى الأول على حساب البرتغال وكرواتيا والسويد، وبذلك بلغ "الديوك" نصف النهائي، وفيه قلبوا تأخرهم بهدفين أمام بلجيكا إلى فوز مثير بـ3 أهداف لهدفين، وكان من نصيب مبابي الهدف الثاني (التعادل) الذي جاء من علامة الجزاء.

وفي النهائي، سجل مبابي هدف الفوز لمنتخب فرنسا في شباك إسبانيا، في الدقائق العشر الأخيرة، ورغم أن الهدف أثار الجدل بسبب وجوده في وضعية التسلل، فإنه أهدى "الديوك" لقبا أوروبيا جديدا.

وفي المجمل شارك مبابي في 15 مباراة بدوري الأمم، سجل فيها 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مبابي في تصفيات كأس العالم

لم يواجه منتخب فرنسا أي صعوبات في طريق السفر إلى مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

ففي التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، تصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 هدفا، بفارق 4 نقاط عن كل من السويد وهولندا.

في تلك الفترة كان مبابي يتحسس أولى خطواته مع "الديوك"، وظهر في 6 مباريات، شارك في معظمها بديلا، وسجل خلالها هدفا وحيدا كان في شباك هولندا، ولم يقدم أي تمريرة.

ومع تثبيت أقدامه في صفوف المنتخب، وحجزه مكانا أساسيا له، شارك مبابي في 6 مباريات أخرى في تصفيات كأس العالم 2022، وغاب عن اثنتين لإصابته.

منتخب فرنسا أنهى التصفيات من موقع صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن أوكرانيا.

وفي هذه التصفيات أحرز مبابي 5 أهداف، 4 منها كانت في شباك كازاخستان (سوبر هاتريك)، وذلك يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والأخير في مرمى فنلندا.

كيليان مبابي في كأس العالم

بالنظر إلى صغر سنه، فإن مبابي لم يشارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم إلا مرة واحدة، لكنها كانت كافية لوضعه على طريق النجومية والعالمية.

ظهر مبابي في جميع مباريات "الديوك" السبع، في مونديال روسيا 2018، التي أفضت إلى تتويجهم بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ فرنسا، بعد الأولى عام 1998.

وأحرز مبابي هدفه المونديالي الأول في شباك بيرو، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم هز شباك الأرجنتين مرتين، تحت أنظار النجم الأسطوري ليونيل ميسي، في المباراة التي انتهت بفوز مثير "للديوك" بـ4 أهداف لثلاثة، ليغادر "التانغو" البطولة.

غاب مبابي بعدها عن التسجيل ليعود في الموعد الأهم، وهو المباراة النهائية، وفيها سدد النجم الشاب كرة خادعة من خارج منطقة الجزاء، استقرت على يمين الحارس الكرواتي دانييل سوباشيتش في الدقيقة 65، ليؤّمن فوز بلاده بالمباراة (انتهت 4-2) وبكأس العالم.

ما علاقة مبابي ببيليه؟

بفضل هدف نهائي كأس العالم، أصبح مبابي ثاني لاعب مراهق يسجل في مباراة نهائية، بعد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي فعلها في نهائي مونديال 1958، وفق موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تلك التسديدة جعلت من مبابي اللاعب المراهق الأول الذي يسجل هدفا من أطول مسافة في تاريخ نهائيات كأس العالم (25 ياردة).