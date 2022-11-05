غوارديولا يرد على هجوم إبراهيموفيتش ساخرا: سأطالب هالاند بالتوقف عن التهديف حتى لا يخطف مني الأضواء

رد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بسخرية على التصريحات الأخيرة للاعبه السابق زلاتان إبراهيموفيتش قائلا إنه "يشعر بالغيرة الشديدة من النرويجي إيرلينغ هالاند لدرجة أنه لا يريده أن يسجل مزيدا من الأهداف".

وحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قال المدرب الإسباني "ساخرا" إنه سيطلب من هالاند -هداف الدوري الإنجليزي حاليا- التوقف عن تسجيل الأهداف، لأنه غيور ولا يريد أن يخطف أحد لاعبيه الأضواء منه.

Zlatan Ibrahimovic said Pep Guardiola's ego will hamper Erling Haaland's ability at Manchester City. Pep's response is just perfect Pep 😂😂#ManCity #MCFC pic.twitter.com/4y8pJRe7re — Mike Minay (@MikeMinay) November 4, 2022

وجاءت تصريحات مدرب مانشستر سيتي ردا على الانتقادات التي وجهها له إبراهيموفيتش أثناء ظهوره مؤخرا على "كنال بلس" الفرنسية، وتلميحه إلى أن "غوارديولا قد يقف حجر عثرة في طريق تقدم هالاند بسبب غروره".

وأثار المهاجم السويدي -الذي لعب في برشلونة تحت قيادة المدرب الإسباني موسم 2009ـ 2010- الجدل حين قال إن "تطور مستوى هالاند مع مانشستر سيتي يتوقف على الغرور الذي يطبع شخصية غوارديولا".

وأضاف "سيتطور هالاند أم لا؟ هذا يعتمد على غوارديولا، وهل سيسمح بأن يصبح هالاند أكبر منه أم لا؟ لم يسمح لي أو للآخرين بأن يكونوا بهذا المستوى".

غير أن المدرب الإسباني رد بسخرية وتهكم على النجم السويدي قائلا "إنه على حق تماما، إرضاء غروري أكثر أهمية من الفريق، عندما يسجل هالاند 3 أهداف فإن ذلك يزعجني لأنني غيور جدا، لذا ما سأفعله الآن هو مطالبة هالاند بعدم تسجيل المزيد من الأهداف، وإلا فإن "صن" و"ديلي ميل" لن يكتبا أي شيء عني، أرجوك توقف عن الأهداف إرلينغ"، وفق ما نشرته "ماركا".

وفي آخر ظهور له، في مقابلة مع "كنال بلس" الفرنسية، عاد المهاجم السويدي إلى الفترة التي قضاها مع برشلونة قائلا إنها "كانت أسوأ فترة في مسيرتي الكروية"، وإن "انتقاله إلى البلوغرانا كان خطأ ندم عليه كثيرا.

وكان هالاند سجل مساء اليوم السبت هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من مباراة مانشستر سيتي وفولهام؛ ليمنح فريقه انتصارا مثيرا (2 ـ1) ضمن الجولة 15 من البريميرليغ.

يشار إلى أن هالاند سجل 23 هدفا في 18 مباراة خاضها حتى الآن مع مانشستر سيتي الإنجليزي منذ انتقاله إليه في يوليو/تموز الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.