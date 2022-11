غوارديولا يرد على هجوم إبراهيموفيتش ساخرا: سأطالب هالاند بالتوقف عن التهديف حتى لا يخطف مني الأضواء

رد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بسخرية على التصريحات الأخيرة للاعبه السابق زلاتان إبراهيموفيتش قائلا إنه "يشعر بالغيرة الشديدة من النرويجي إيرلينغ هالاند لدرجة أنه لا يريده أن يسجل مزيدا من الأهداف".

وحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قال المدرب الإسباني "ساخرا" إنه سيطلب من هالاند -هداف الدوري الإنجليزي حاليا- التوقف عن تسجيل الأهداف، لأنه غيور ولا يريد أن يخطف أحد لاعبيه الأضواء منه.

Zlatan Ibrahimovic said Pep Guardiola's ego will hamper Erling Haaland's ability at Manchester City.

Pep's response is just perfect Pep 😂😂#ManCity #MCFC pic.twitter.com/4y8pJRe7re

