هيرفي رينارد: على العالم تحاشي إضفاء السوداوية على مونديال قطر ومواجهة ميسي وليفاندوفسكي اختبار جيد للسعودية

كشف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، أن الجدل حول تنظيم قطر لكأس العالم مبالغ فيه وأن "من يعطي الدروس لا بد أن يكون مثاليا في حياته قبل أن يوجه انتقاداته للآخرين"، وذلك في حوار لوكالة الأنباء الفرنسية.

وعلّق رينارد على حملة بعض الأطراف ضد قطر قبل أيام من انطلاق المونديال قائلا: "أنا مع إعطاء الدروس لكني أتمنى في المقابل أن يكون كل من يعلق على الأمر مثاليا في حياته، المنحى الإيجابي في الأمر أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أكد بأنه سيستعين بالانتقادات للمضي قدما نحو التحسين، وبأن الانفتاح على العالم سيسمح لهم بذلك أيضا، أمضيت فترة طويلة في هذه المنطقة وأرى بأنه يتوجب علينا تحاشي إضفاء السوداوية على المشهد".

وتابع المدرب الذي استطاع قيادة منتخب السعودية للتأهل لكأس العالم 2022، أن "الصقور الخضر" في مونديال قطر لن يلعبوا تحت الضغط ولن تكون أهدافهم السعي لمعادلة ما حققته الكرة السعودية في مونديال 1994، لكن سيتعين عليهم فقط إظهار صورة جميلة عن كرة القدم السعودية".

وأضاف: "لم يفرض علينا تحقيق هدف معين في مونديال قطر، مثل تكرار إنجاز بلوغ الدور الثاني في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، لقد تم استقبالنا من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي بارك لنا التأهل إلى كأس العالم وأكد بأن لا ضغوطات مفروضة على اللاعبين، وهذا الأمر أعتبره خطوة ذكية وواقعية".

لكن رينارد استدرك بأن "هذا لا يعني بأننا سنتساهل في أداء مهمتنا، بل على العكس، علينا العمل لتحقيق شيء جميل، السعودية بلد كبير في كرة قدم، سنواجه منتخبات قوية وأعتقد أن مواجهة كل من الأرجنتين بليونيل ميسي وبولندا بروبرت ليفاندوفسكي تُعد اختبارا رائعا".

وكشف المدرب الفرنسي الذي مدد عقده مع الاتحاد السعودي حتى يونيو/حزيران 2027، أن "قرعة المونديال أوقعت منتخب السعودية في مجموعة صعبة لكن ثقتنا بأنفسنا كبيرة، واللاعبون معتادون على التحديات الكبرى، هناك عدد كبير منهم يشارك بصفة دائمة مع الأندية في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهي بطولة تتميز بمستوى مرتفع".

وبخصوص أبرز اللاعبين الذين يعتبرهم ركائز مهمة في الأخضر السعودي، قال رينارد: "أركز دائما على الأداء الجماعي، لكن في حال اضطررت إلى الاختيار، فسأنتقي سلمان الفرج، قائد المنتخب ولاعب فريق الهلال والذي يشبه في كثير من النواحي الإيطالي تياغو موتا، إنه يملك قدما يسرى مميزة وتقنية استثنائية، وهناك أيضا الجناح سالم الدوسري، لاعب هجومي ينشط في نادي الهلال أيضا، وهو قادر على صناعة الفارق".

وقبل تدريبه المنتخب السعودي، تولى رينارد قيادة منتخب المغرب بين 2016 و2019 وخاض معه مونديال روسيا 2018، كما درب المنتخب الإيفواري (ساحل العاج) وقاده لإحراز كأس أمم أفريقيا 2015، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه مع منتخب زامبيا في كأس أمم أفريقيا 2012.