سالم الدوسري.. مهاجم بدرجة خبير يطمح إلى تحطيم رقم الجابر مع المنتخب السعودي

فرض سالم الدوسري نفسه كأحد ألمع نجوم كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة، بفضل دوره القيادي البارز مع المنتخب ونادي الهلال.

وفضلا عن ذلك، فقد خاض الدوسري تجربة احترافية قصيرة مع فياريال الإسباني، بدأت في يناير/كانون الأول 2018، وسرعان ما انتهت تلك الإعارة قبل مشاركة منتخب السعودية في كأس العالم 2018 في روسيا.

أثناء تلك التجربة، لعب الدوسري مباراة فياريال الأخيرة في موسم 2017-2018 في الدوري الإسباني، وكانت ضد ريال مدريد.

أول مباراة وهدف مع السعودية

كانت انطلاقة الدوسري مع المنتخب السعودي مميزة على الصعيد الشخصي، حيث شارك أساسيا ضد أستراليا يوم 29 فبراير/شباط 2012، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

كان في عمر 20 عاما و6 أشهر و10 أيام حين دفع به الهولندي فرانك ريكارد، يومئذ منح سالم منتخب بلاده التقدم بعد 18 دقيقة فقط، لكن المنتخب السعودي لم يحافظ على هذا التقدم، وخسر المباراة بنتيجة 2-4.

"ألا بالشكر تدوم النعم".. فوز.. صدارة.. تأهل.. واحتفالات..💪 وطننا الغالي يستحق أكثر🇸🇦🇸🇦 والحمدلله وألف مبرووووك للجميع 🙏#المنتخب_السعودي pic.twitter.com/QWfFYNOSUU — سالم الدوسري (@salem_d29) March 29, 2022

الدوسري في كأس آسيا

لعب الدوسري (31 عامًا) مع المنتخب السعودي في بطولتين آسيويتين، لم يقدم فيهما اللاعب ولا المنتخب المستوى الذي يرضي طموح الشارع الرياضي في المملكة.

ظهر "الأخضر" بمستوى باهت في كأس آسيا 2015 في أستراليا، وودّع منذ الدور الأول، بعد خسارتين أمام الصين وأوزبكستان وفوز يتيم على كوريا الشمالية، وشارك الدوسري في جميعها، ولم يكن له بصمة فيها.

يمكن القول إن الأمر تكرر في الإمارات 2019، مع تحسن طفيف، لكنه فجّر غضب السعوديين مجددا.

فالفريق نجح في تجاوز دور المجموعات، بفوزين شارك فيهما الدوسري من أرض الملعب على لبنان وكوريا الشمالية، قبل الخسارة أمام قطر في غياب سالم.

عاد الدوسري في المباراة الإقصائية ضد اليابان، التي خسرها المنتخب السعودي بهدف، ليخرج اللاعب من دون أي هدف مرة أخرى في النهائيات الآسيوية.

تصفيات كأس العالم

لعب الدوسري مباراة واحدة في التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 2014، وكانت ضد أستراليا وسجل فيها هدفا.

وغاب النجم السعودي عن منتخب بلاده في أغلب مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2019 وكأس العالم 2018، بسبب الإصابة أحيانا، أعقبها استبعاده عن القائمة بسبب تأخره في الوصول إلى أحد معسكرات المنتخب.

وشارك الدوسري في مباراتين فقط من أصل 18، وكانتا ضد أستراليا والإمارات، أحرز فيهما هدفا وحيدا، جاء في شباك "الكنغارو".

واستعاد الدوسري تألقه في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 في قطر، بمشاركته في 13 مباراة من أصل 18.

وسجّل 7 أهداف في تلك المباريات مع تمريرتين حاسمتين، أفضت في النهاية إلى تصدر منتخب السعودية مجموعته الثانية برصيد 24 نقطة، متفوقا على نظيريه الياباني والأسترالي.

الدوسري في كأس العالم

خضع الدوسري لعملية جراحية من أجل استئصال الزائدة الدودية وذلك يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، لكنها لن تمنعه من المشاركة للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم، إلا إذا حدثت مفاجأة غير منتظرة.

وكشف الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر الإعدادي، الذي يقام حاليا في أبو ظبي حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والتي ضمت الدوسري.

وسبق للدوسري تمثيل السعودية في كأس العالم 2018 في روسيا، وحينئذ شارك في المباريات الثلاث، التي خسر أول اثنتين منها أمام روسيا وأوروغواي.

لكن الدوسري سجل هدفا في مباراة الفوز على مصر يوم 25 يونيو/حزيران 2018، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليودع المنتخبان من البطولة معا.

عينه على رقم الجابر

وصول منتخب السعودية إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ المملكة يضمن له الظهور في 3 مباريات على الأقل في حال المشاركة، ويمكن أن تزيد إذا تجاوز منتخب السعودية الدور الأول.

ويواجه المنتخب السعودي الذي أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022 نظراءه الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وهي مجموعة صعبة.

ويحتاج الدوسري لتسجيل هدفين فقط، من أجل معادلة رقم مواطنه سامي الجابر، أكثر من سجل لـ"الأخضر" في كأس العالم، وجاءت ثلاثية الجابر في مونديال الولايات المتحدة الأميركية 1994 وفرنسا 1998 وألمانيا 2006.

وبوجه عام، سجل الدوسري 14 هدفا خلال 54 مباراة دولية بقميص المنتخب السعودي الأول.