الدوحة- على وقع الموسيقى والألعاب الضوئية الباهرة، افتتح الخميس درب لوسيل رسميا ليكون وجهة سياحية جديدة تضاف للعديد من الأماكن الترفيهية التي وفرتها دولة قطر لاستقبال الزوار وجماهير كأس العالم 2022 في قطر التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وانطلق اليوم الافتتاحي بمهرجان خاص يمتد 3 أيام احتفاء بتدشين درب لوسيل، حيث توافد العديد من الجماهير من شتى الشرائح والجنسيات، للاستماع بهذه الوجهة الترفيهية والسياحية الجديدة، التي تعد الأبرز من نوعها والأحدث على مستوى دولة قطر.

فعاليات متنوعة

انطلقت الاحتفالات عبر جملة من الفعاليات المختلفة شملت عروضا موسيقية متنوعة، تفاعل معها الحاضرون بشغف كبير، إذ تحول درب لوسيل إلى لوحة فسيفسائية تضم جاليات متنوعة وسط أهازيج وأغان احتفاء بقدوم المونديال.

وأطلقت الجهة المنظمة -وهي "قطر للسياحة"- عرض طائرات الدرون، التي حلقت في سماء لوسيل وسط تفاعل من الجماهير الحاضرة، كما تم استخدام الألعاب الضوئية في السماء التي جاءت على شكل مجسمات ترمز للمونديال، إضافة إلى إقامة عروض جوالة تتمثل في الرقص واستخدام كرة القدم.

تحفة فنية

يضم درب الوسيل مجموعة متنوعة من الصروح المعمارية المزينة بشاشات عرض ثلاثية الأبعاد، إلى جانب العديد من المحلات والمقاهي العالمية التي يرتادها الزوار من أجل الاستراحة.

ويقع درب لوسيل قرب ملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، وتتميز بنيته المعمارية بالحداثة بما يتماشى مع مدينة لوسيل الذكية.

وتتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتبدأ الفعاليات بداية من الساعة الخامسة مساء إلى غاية منتصف الليل، والدخول يكون مجانا لكل الفعاليات، ما عدا فعالية واحدة يجب الحصول فيها على تذاكر وستقام الجمعة، حيث سيكون روَاد المهرجان على موعد مع كوكبة من ألمع نجوم الغناء من قارة آسيا الذين سيشاركون في الحفل الموسيقي ليلة بوليوود الموسيقية المقرر إقامتها في ملعب لوسيل.

أهلا بكم في #مهرجان_درب_لوسيل، حيث ستنغمسون في تجارب تذوق أشهى الأطباق، وتجارب التسوق الرائعة في #درب_لوسيل، بينما تستمتعون بالأجواء المفعمة بالموسيقى والعروض الجوالة، وعروض طائرات الدرون، وحفلات لأهم النجوم. 😌#قطر2022 #قطر #حياكم_قطر pic.twitter.com/KhTc1vr2xo — Qatar Calendar (@QatarCalendar) November 4, 2022

انبهار الحضور بدرب لوسيل

عبر العديد من الحاضرين عن انبهارهم بدرب لوسيل، معتبرين أنه أيقونة جديدة تضاف إلى العديد من الأماكن الترفيهية بمناسبة المونديال، وفي هذا الصدد قال أيمن ساسي، وهو مشجع تونسي، للجزيرة نت: "أعتقد أن درب لوسيل سيكون مكانا جيدا لتجمع جماهير المونديال خاصة أنه سيضم العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية ويتميز بطابعه التكنولوجي".

من جانبه أكد مشعل الشيباني وهو مشجع من السعودية أن "الأجواء كانت جميلة والمهرجان كان عالميا وهذا ليس غريبا عن أهل قطر، أتمنى أن يوفق المنتخب السعودي وكل العرب في نهائيات كأس العالم".

وعبر بيير نيور، وهو مشجع فرنسي، عن إعجابه بدرب لوسيل قائلا: "العرض كان رائعا عبر الموسيقى الحية وعرض الطائرات المسيرة، أتمنى ان يستمتع الجميع بنهائيات كأس العالم في قطر".

من جانبها قالت المغربية أسماء حاج "درب لوسيل سيكون وجهة مميزة لجماهير المونديال لما يتميز به من فعاليات وأماكن رائعة، أتمنى نجاح كل المنتخبات العربية في كأس العالم".