بعد فينسيوس ورودريغو.. ريال مدريد "ملك صفقات الشباب" يقترب من ضمّ جوهرة برازيلية جديدة

بدأ ريال مدريد الإسباني مفاوضاته مع نادي بالميراس للتعاقد مع لاعبه الواعد إندريك، البالغ من العمر 16 عاما، والذي يُنظر إليه على أنه الجوهرة القادمة لكرة القدم البرازيلية.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن أولوية ريال مدريد حاليا هي الحصول على خدمات إندريك، والفوز في السباق على اللاعب الموهوب المطلوب بقوة من أندية أوروبية أخرى منها، برشلونة وباريس سان جيرمان.

ووفقا للصحيفة المقربة من ريال مدريد، فإن النادي "الملكي" حريص على إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، في ظل مشاركة اللاعب مع الفريق الأول لبالميراس خلال المباريات الأخيرة، وهو ما سيساهم في زيادة سعره فيما بعد.

وقالت إن ممثلين عن ريال مدريد وصلوا بالفعل إلى ساو باولو لمواصلة تقييم اللاعب وفتح المفاوضات مع بالميراس، مشيرة إلى أن بطل أوروبا لن يكون قادرا على الاستفادة من إندريك في حال التعاقد معه حتى يبلغ 18 عاما.

Endrick 🇧🇷 he is the strongest 16-year-old player in the world

3 goal in the championship brasíleraò

6 goals in the Brazilian Cup

One of the best Brazilian prospects pic.twitter.com/A6ezCtoylD

— Angelo Sarnataro (@oikos_ange2) November 3, 2022