الأندية الكبرى ترصده في مونديال قطر.. لاعب ياباني أكثر فعالية هجومية من هالاند وليفاندوفسكي

خطف الثنائي الهجومي إيرلينغ هالاند وروبرت ليفاندوفسكي الأضواء منذ بداية الموسم الحالي، وسجلا العدد الأكبر من الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، لكن لاعبا مغمورا يلعب في الدوري الألماني، يملك معدل نجاح تهديفي أفضل من نجمي مانشستر سيتي وبرشلونة.

يلعب دايتشي كامادا في خط الوسط الهجومي مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، وسجل منذ بداية الموسم الحالي 7 أهداف، يحتل بها المركز الرابع في قائمة هدافي "البوندسليغا"، وهي حصيلة أعلى من ساديو ماني (6 أهداف)، ومتساوية مع أهداف جمال موسيالا، ثنائي بايرن ميونخ.

كما سجل كامادا 3 أهداف في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ضد توتنهام ومرسيليا وسبورتنغ لشبونة، ساهمت في بلوغ فريقه الدور الثاني، وهدفين في كأس ألمانيا، أي أنه سجل بشكل اجمالي 12 هدفا، كما قدّم 3 تمريرات حاسمة في 20 مباراة خاضها هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، فإن كل من كريستوفر نكونكو ونيكلاس فولكروغ وماركوس تورام هم فقط من سجلوا أكثر من كامادا في الدوري الألماني.

ويملك كامادا أفضل معدل استغلال للتسديدات بين جميع لاعبي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بمتوسط 38.7%، في المقابل فإن نسبة هالاند 33.9% وليفاندوفسكي 25.6%، بينما تصل نسبة نكونكو هداف الدوري الألماني حاليا 27.1%.

وتُسلط هذه الأرقام المبهرة للاعب الياباني الأضواء عليه خلال بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق بعد أسبوعين في دولة قطر، خصوصا أنه سيكون لاعبا حرا عقب نهاية الموسم الحالي، وبوسعه الانتقال مجانا لأي فريق آخر، إذا لم يجدد عقده.

ويبلغ كامادا من العمر 26 عاما، ويجيد اللعب في خط الوسط، ويمتاز بالسرعة والقدرة على الاختراق والتسديد، الأمر الذي يجعله محط اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى.

وانضم كامادا إلى آينتراخت فرانكفورت عام 2017 قادما من فريق ساغان توسو الياباني، ولم تكن بدايته جيدة مع الفريق وأُعير إلى سانت ترودين البلجيكي لموسم واحد، قبل العودة من جديد للفريق الألماني.

برز كامادا بشكل كبير خلال فترة إعارته إذ سجل 16 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 36 مباراة، ليتم استدعائه لأول مرة لقائمة منتخب اليابان.

Frankfurt's Daichi Kamada (26) will be a free agent at the end of this season. He just scored vs Dortmund… huge game.

This season: 14 G+A in 19 games. He would be a great free signing for any side across Europe. His versatility is also a valuable aspect. 🇯🇵💫 pic.twitter.com/t1iufEFbvw

— EuroFoot (@eurofootcom) October 29, 2022