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مونديال قطر.. الرئيس السنغالي يشارك شعبه فرحة انتصار المنتخب وتأهله للدور الثاني

الرئيس السنيغالي يشارك شعبه فرحة انتصار المنتخب وتأهله إلى الدور الثاني من المونديال
الرئيس السنغالي يلوح للجماهير أمام القصر الرئاسي عقب انتصار المنتخب (مواقع التواصل)
30/11/2022

نشرت الرئاسة السنغالية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق لحظة مشاركة الرئيس، ماكي سال، في احتفالات الشعب السنغالي بفوز منتخب البلاد على الإكوادور، وتأهله إلى الدور الثاني.

وخرج سال للاحتفال مع الشعب الذي تجمهر أمام قصر الرئاسة في العاصمة داكار، للاحتفال بفوز رفاق كاليدو كوليبالي على الإكوادور وتأهلهم إلى الدور الثاني ضمن كأس العالم 2022 في قطر.

وهنأ الرئيس السنغالي منتخب بلاده بعد الفوز الذي تزامن مع ذكرى رحيل بوبا ديوب صاحب الهدف الشهير ضد فرنسا في مونديال 2002.

واستطاع منتخب السنغال، الوصول إلى الدور الثاني من مونديال قطر، والاستمرار في سلسة النتائج الإيجابية من نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، ثم الفوز باللقب في النسخة التي تليها، وصولا إلى التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022.

Dakar: Ecuador v Senegal World Cup
سنغاليون خلال متابعة مباراة منتخبهم أمس (الأناضول)

مشاركات وظهور

يشار إلى أن أول ظهور للمنتخب السنغالي كان في نهائيات كأس العالم في النسخة 17 التي احتضنتها كوريا الجنوبية واليابان في 2002، وقد فجّر أسود التيرانغا في المباراة الافتتاحية مفاجأة مدوية بالفوز على حامل اللقب آنذاك المنتخب الفرنسي (1-0) ثم التعادل مع الدانمارك والأوروغواي على التوالي (1-1) و(3-3).

وواصل زملاء حاجي ضيوف في تلك الدورة مسيرتهم بثبات عندما أقصوا منتخب السويد في ثمن النهائي بالفوز 2-1، قبل أن تنتهى مغامرتهم أمام منتخب تركيا في ربع النهائي إثر الهزيمة بهدف دون رد.

وفي النسخة الأخيرة، "روسيا 2018″، شارك منتخب السنغال للمرة الثانية في تاريخه في المونديال لكنه غادر المسابقة من الدور الأول بعد هزيمتين أمام كولومبيا (1-0) وبولندا (2-1) وتعادل مع اليابان (2-2).

المصدر : الجزيرة + وكالة سند