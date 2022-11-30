مونديال قطر.. الرئيس السنغالي يشارك شعبه فرحة انتصار المنتخب وتأهله للدور الثاني

نشرت الرئاسة السنغالية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق لحظة مشاركة الرئيس، ماكي سال، في احتفالات الشعب السنغالي بفوز منتخب البلاد على الإكوادور، وتأهله إلى الدور الثاني.

وخرج سال للاحتفال مع الشعب الذي تجمهر أمام قصر الرئاسة في العاصمة داكار، للاحتفال بفوز رفاق كاليدو كوليبالي على الإكوادور وتأهلهم إلى الدور الثاني ضمن كأس العالم 2022 في قطر.

Après la victoire des Lions, les sénégalais sont venus massivement et spontanément devant les grilles du Palais de la République pour célébrer, en communion avec le Président @Macky_Sall, cette belle qualification en 8eme de finale de la coupe du monde.🇸🇳#Qatar pic.twitter.com/ePcVfXMjuN — Présidence Sénégal (@PR_Senegal) November 29, 2022

وهنأ الرئيس السنغالي منتخب بلاده بعد الفوز الذي تزامن مع ذكرى رحيل بوبا ديوب صاحب الهدف الشهير ضد فرنسا في مونديال 2002.

IMMENSE ! Quel match! Quels joueurs! Vous avez rendu hommage, en ce jour mémorable, à l’illustre Pape Bouba Diop.

Allez toucher maintenant les étoiles !#Mankowuttindamli#Fifa2022 pic.twitter.com/MGAEWgZOBV — Macky Sall (@Macky_Sall) November 29, 2022

واستطاع منتخب السنغال، الوصول إلى الدور الثاني من مونديال قطر، والاستمرار في سلسة النتائج الإيجابية من نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، ثم الفوز باللقب في النسخة التي تليها، وصولا إلى التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022.

مشاركات وظهور

يشار إلى أن أول ظهور للمنتخب السنغالي كان في نهائيات كأس العالم في النسخة 17 التي احتضنتها كوريا الجنوبية واليابان في 2002، وقد فجّر أسود التيرانغا في المباراة الافتتاحية مفاجأة مدوية بالفوز على حامل اللقب آنذاك المنتخب الفرنسي (1-0) ثم التعادل مع الدانمارك والأوروغواي على التوالي (1-1) و(3-3).

وواصل زملاء حاجي ضيوف في تلك الدورة مسيرتهم بثبات عندما أقصوا منتخب السويد في ثمن النهائي بالفوز 2-1، قبل أن تنتهى مغامرتهم أمام منتخب تركيا في ربع النهائي إثر الهزيمة بهدف دون رد.

وفي النسخة الأخيرة، "روسيا 2018″، شارك منتخب السنغال للمرة الثانية في تاريخه في المونديال لكنه غادر المسابقة من الدور الأول بعد هزيمتين أمام كولومبيا (1-0) وبولندا (2-1) وتعادل مع اليابان (2-2).