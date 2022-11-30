شاهد- المنتخب الأميركي يحسم موقعة إيران لصالحه ويرافق إنجلترا إلى ثمن نهائي مونديال قطر

خطف منتخب الولايات المتحدة الأميركية بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم المقامة في قطر، بعد أن حسم القمة المثيرة أمام إيران لصالحه 1-صفر، ليرافق منتخب إنجلترا الفائز 3-صفر على منتخب ويلز في آخر جولات المجموعة الثانية.

كما كان متوقعا، دخل المنتخب الأميركي المباراة مبادرا للضغط على مرمى إيران، وهو المطالب بالفوز لضمان التأهل للدور الثاني، فخلق أولى الفرص في الدقيقة السادسة بواسطة تيموثي ويا، لكن كرته القوية علت المرمى.

في الجهة المقابلة، تكتل الإيرانيون في الدفاع، واعتمدوا على الهجمات المضادة المباغتة، وكادت إحداها أن تؤتي أكلها بواسطة سردار أزمون، غير أن تدخل الدفاع حال دون تحول المحاولة لفرصة خطيرة.

مع مرور الوقت، ازداد ضغط الأميركيين وظهروا أكثر إصرارا على التسجيل، وهو ما تأتى لهم فعلا بواسطة نجمهم الأول كريستيان بوليسيتش، في الدقيقة 38.

ولم يبدِ "التيم ميلي" ردة فعل قوية بعد هدف بوليسيتش، مكتفين بهجمات محتشمة لم تقلق راحة الحارس الأميركي مات تورنر.

بل أكثر من ذلك، كان بإمكان الأميركيين أن يتوجهوا إلى غرفة الملابس وفي جعبتهم هدفين، لولا أن رفضت تقنية "الفار" هدفا وقّعه تيموثي ويا في الوقت بدل الضائع.

لينتهي النصف الأول أميركيا بهدف دون رد.

الجولة الثانية لم تختلف كثيرا عن سابقتها، مع تحسن طفيف في الأداء الهجومي لمنتخب إيران.

وكان زملاء بوليسيتش قريبون جدا من إضافة ثاني الأهداف في أكثر من مناسبة، لكن محاولاتهم افتقدت للدقة تارة، وواجهت حارسا متألقا اسمه علي رضا بيرانفاند تارة أخرى.

فيما عرفت الدقائق العشر الأخيرة من النزال ضغطا من الإيرانيين، لكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح، لتنتهي هذه القمة بانتصار الولايات المتحدة الأميركية 1-صفر.

في المقابلة الأخرى التي أقيمت على أرضية ملعب أحمد بن علي، حسم المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة بانتصاره الكبير 3-صفر على الجارة ويلز، وقد سُجلت الأهداف كلها في النصف الثاني من اللقاء.

صمد منتخب بلاد الغال طوال شوط كامل، لكنه سرعان ما انهار مع بداية النصف الثاني من المباراة مستسلما لقوة نجوم "الأسود الثلاثة".

إذ لم يمهل ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد زملاء غاريث بيل سوى 5 دقائق، ليزور شباك الحارس داني وارد من كرة ثابتة رائعة، معلنا عن أول الأهداف.

وما هي إلا دقيقتان اثنتان حتى ظهر فيل فودين، ليضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 50، ثم عاد "الفنان" راشفورد في الدقيقة 68 ليضيف ثالثها، بعد مجهود فردي رائع، لينهي المباراة مبكرا.

وبهذه النتائج، تصدر المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب الولايات المتحدة الأميركية برصيد 5 نقاط، فيما احتلت إيران المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب ويلز الترتيب بنقطة يتيمة.