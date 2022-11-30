جدول مباريات الدور الثاني لكأس العالم قطر 2022

مع ختام دور المجموعات لمونديال "قطر 2022″، اتضحت ملامح جدول مباريات الدور الثاني (دور الـ16) من كأس العالم، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباريات من العيار الثقيل، تعِد بمزيد من الإثارة في أكبر حدث رياضي تستضيفه المنطقة.

كيف تم تحديد المنتخبات المتأهلة في كأس العالم 2022؟

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور ثمن النهائي.

وفي حال تساوي عدد نقاط منتخبين، يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة في كل المباريات.

عدد الأهداف المسجلة.

عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة.

فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة.

عدد الأهداف المسجلة للمنتخبات المتعادلة.

ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة؛ بطاقة صفراء ثانية [حمراء غير مباشرة]: 3 نقاط؛ بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط).

وفي حال استمرار التعادل بين المنتخبين، يتم اللجوء إلى سحب القرعة.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس العالم

تأهلت منتخبات: فرنسا والبرتغال والبرازايل وهولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وبولندا والمغرب وكرواتيا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا.

وتأهل عن المجموعة الأولى: منتخبا هولندا والسنغال، فيما تصدّر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية، متقدمًا على الولايات المتحدة الأميركية، صاحبة المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة رافق منتخب أستراليا نظيره الفرنسي الذي تأهل في وقت سابق، وحسم منتخبا الأرجنتين وبولندا صراع التأهل عن المجموعة الرابعة.

وتأهل منتخبا اليابان وإسبانيا عن المجموعة الخامسة، واختتمت مباريات المجموعة السادسة بتأهل منتخبي المغرب وكرواتيا.

واكتمل عقد المتأهلين بعبور سويسرا إلى جانب البرازيل عن المجموعة السابعة والبرتغال وكوريا الجنوبية من المجموعة الثامنة.

جدول مباريات الدور الثاني في كأس العالم

2022-12-3: هولندا × الولايات المتحدة 3-1 (مباراة 49) (ملعب خليفة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة).

2022-12-3: الأرجنتين × أستراليا 2-1 (50) (ملعب أحمد بن علي، 18:00).

2022-12-4: إنجلترا 3 × السنغال 0 (51) (ملعب البيت، 22:00).

2022-12-4: فرنسا 3 × بولندا 1 (52) (ملعب الثمامة، 22:00).

2022-12-5: اليابان 1 × كرواتيا 1 (تأهل كرواتيا بركلات الترجيح 3-1) (53) (ملعب الجنوب، 18:00).

2022-12-5: البرازيل 4 × كوريا الجنوبية 1 (54) (ملعب 974، 22:00).

2022-12-6: المغرب 0 × إسبانيا 0، تأهل المغرب بركلات الترجيح (55) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

2022-12-6: البرتغال 6 × سويسرا 1 (56) (ملعب لوسيل، 22:00).

جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

التاسع من ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا 1 × البرازيل1 (فوز كرواتيا بركلات الترجيح 4-2) (المباراة رقم 58) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

التاسع من ديسمبر/كانون الأول: هولندا 2 × الأرجنتين 2. (فوز الأرجنتين بركلات الترجيح 4-3) (57) (ملعب لوسيل، 22:00).

العاشر من ديسمبر/كانون الأول: المغرب 1 × البرتغال 0. (60) (ملعب الثمامة، 18:00).

العاشر من ديسمبر/كانون الأول: إنجلترا 1 × فرنسا 2. (59) (ملعب البيت، 22:00).

جدول نصف نهائي كأس العالم 2022

13 ديسمبر/كانون الأول: الأرجنتين 3 × كرواتيا 0. (المباراة رقم 61) (ملعب لوسيل، 22:00).

14 ديسمبر/كانون الأول: فرنسا 2 × المغرب 0. (62) (ملعب البيت، 22:00).

مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2022

17 ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا 2 × المغرب 1. (المباراة رقم 63) (ملعب خليفة، 18:00).

موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022

18 ديسمبر/كانون الأول: الأرجنتين 3 × فرنسا 3. فوز الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2 (المباراة رقم 64) (ملعب لوسيل، 18:00).