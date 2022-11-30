بونو يرفض الكشف عن طبيعة إصابته.. وحراس المرمى البدلاء جاهزون لمواجهة المغرب وكندا

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم مواجهة حاسمة -غدًا الخميس- ضد كندا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022″، وسط تساؤلات حول مشاركة حارس المرمى ياسين بونو.

حارس مرمى إشبيلية الإسباني كان انسحب في اللحظة الأخيرة قبل بدء المواجهة ضد بلجيكا (2-صفر) الأحد الماضي في الجولة الثانية؛ بسبب شعوره بالدوار.

وكان بونو ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة، وخاض فترة الإحماء ووقف مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني، لكنه شعر بالدوار عقبها، فقرر مدربه وليد الركراكي عدم المجازفة بمشاركته، ودفع بحارس مرمى الوحدة السعودي منير محمدي مكانه.

حراس مرمى المغرب جاهزون للتحدي

وقال بونو -البالغ من العمر 31 عامًا- لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "بحال جيدة، كانت لديّ إصابة من مباراة كرواتيا، لم أرغب بتحديد نوعيتها وتجدّدت. أتمنى أن أكون جاهزًا لمباراة كندا".

وتدرّب بونو بشكل عادي -الاثنين والثلاثاء الماضيين- لكن طبيعة الإصابة التي تعرض لها -والتي رفض الكشف عنها- تطرح أكثر من علامة استفهام حول جاهزيته لخوض مباراة كندا، بوابة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1986.

ويعدّ بونو ركيزة أساسية في تشكيلة المنتخب المغربي، وأحد المساهمين في بلوغه النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، إذ مثّل تألقه مع الفريق الأندلسي بوابته إلى عرين الأسود، بعدما كان احتياطيًا لمحمدي في مونديال "روسيا 2018".

كان محمدي عند حسن الظن في مواجهة بلجيكا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

وقال لفرانس برس عقب المباراة، "نحن جنود على أهبة الاستعداد، لم أكن أتوقع اللعب أساسيًا، ولم أملك الوقت الكافي للدخول في أجواء المباراة، لكنني محترف ولدي خبرة كبيرة ودراية بعرين الأسود".

كان ذلك لسان الحال لحارس المرمى الثالث أحمد رضا التكناوتي، لدى سؤاله عن جاهزيته للعب في حال تعرّض محمدي للاصابة، "نعم، نحن هنا للدفاع عن ألوان المنتخب، ويجب أن تكون جاهزًا في أي لحظة. لديّ خبرة في المواعيد الكبيرة في القارة السمراء، حيث تُوّجت بلقب دوري الأبطال مرتين، وأمام جماهير غفيرة".

وأضاف "لا خوف على عرين الأسود، نملك ثلاثة حراس مرمى في المستوى العالي، وبونو أفضلنا بخبرته القارّية ولعبه في "الليغا".