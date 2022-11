أثارت طريقة احتفال الرئيس الأميركي جو بايدن بفوز منتخب بلاده على نظيره الإيراني في مونديال قطر 2022 -بهدف نظيف- حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا فيما قدّم المدير الإداري للمنتخب الإيراني هدية تذكارية لنظيره الأميركي، قبيل المباراة التي جمعتهما، والتي أخذت أبعادًا سياسية.

وجاءت المواجهة الكروية بين البلدين بعد مرور 24 عامًا على آخر لقاء جمع الفريقين في مونديال فرنسا 1998، والذي أطلق عليه حينها رئيس اتحاد كرة القدم الأميركي -آنذاك- آلان روتنبرغ لقب "أم المباريات"؛ لأنه جاء -أيضًا- في ظل توتر كبير في العلاقات بين البلدين.

وكان حضور إيران وأميركا في المجموعة ذاتها أمرًا من الصعب فصله عن السياسة والنظر فيه رياضيًا فحسب، رغم شعار فيفا الذي يقول إن "في كرة القدم، لا مكان للسياسة".

President Biden announces #TeamUSA @USMNT victory over Iran: "The game's over! That's a big game man!" #WorldCup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4sT9PjTLPv

وأظهر مقطع مرئي نشرته منصة مدعومة من الحكومة الأميركية، الرئيس بايدن -على هامش وجوده في مؤتمر بولاية ميشيغان- وهو يتحرك بحماسة، متوجهًا صوب المنصة لإذاعة الخبر على الحاضرين، ثم صرخ عبر مكبر الصوت "الولايات المتحدة هدف، وإيران صفر.. اللعبة انتهت".

وأضاف بايدن -الذي كان في حالة من السعادة الكبيرة- "أميركا.. أميركا، كانت مباراة كبيرة، عندما تحدّثت إلى المدرب واللاعبين قلت لهم أيمكنكم القيام بذلك؟ قالوا نعم، لقد فعلوها، أحبهم الله".

وانتقد مدوّنون عرب وغربيون طريقة إعلان بايدن للفوز، حيث عدّها بعضهم "بروباغاندا"، مشيرين إلى أن الفيديو ظهر وكأنه إعلان نصر سياسي، وليس فوزًا في مباراة كرة قدم، فيما قال آخرون هي ليست حربًا ليتم التعامل مع الحدث بهذه الطريقة.

وقال السياسي العراقي قصي محبوبة -عبر حسابه على تويتر- "عندما يكون لديك رئيس ليس لديه أي إنجاز؛ يصبح الفوز في لعبة كرة عملا بطوليا".

وعلّق المدوّن رياض النعيمي، قائلًا "واضح جدًا الشحن النفسي وتراكمات الأحداث الأميركية الإيرانية، ما جعل بايدن يعلن النصر".

وقال أحد المغردين العرب "عندما تتداخل كرة القدم كرياضة في معترك السياسة، من يظن أن السياسة بعيدة عن أي مجال حياتي؛ فهو واهم".

وتهكّم أحد المغردين الأميركيين على قدرة بايدن على إذاعة الخبر دون أن يسقط في أخطاء، قائلًا "أنا دهِش حقًا من قدرة بايدن على نقل هذه الرسالة دون بطاقة ملاحظة، هل كان هناك شخص ساعده في التلقين؟".

Dear @CNN you miss this, oh! is it because it didn't served your western narratives.?

Donation of a special carpet for the game between Iran and America by the manager of the Iranian national team to the manager of the United States team..#IranvsUSA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wZ2tKALWyI

— Al Aqeel Jawad🚩 (@JawadAbubakar7) November 29, 2022