نواف التمياط: المونديال فرصة العالم للتعرف على منطقتنا وحظوظ السعودية قائمة رغم صعوبة المهمة

أعرب نواف التمياط نجم الكرة السعودية السابق، وسفير كأس العالم قطر 2022، عن تطلعه بشغف لانطلاق منافسات المونديال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة أمام العالم للتعرف على قطر والعالم العربي عن قرب، وتبديد التصورات الخاطئة عن المنطقة.

وقال التمياط إن "استضافة قطر للبطولة تعد تجربة فريدة يقدمها العالم العربي بكوادره وعقوله، ومن شأنها أن تتيح الفرصة للشباب العربي لإظهار قدراتهم وما يمكنهم تحقيقه على أرض الواقع، من خلال تنظيم أضخم حدث رياضي في العالم".

وفي حوار للموقع الرسمي لكأس العالم (قطر 2022)، قال التمياط "الجميع في المنطقة متشوقون لاستقبال ملايين المشجعين من جميع أنحاء العالم، ليتعرفوا على ثقافتنا وتقاليدنا وتاريخنا العريق".

وتابع "كأس العالم ليس مجرد بطولة في كرة القدم تتواصل منافساتها على مدى 29 يوما، بل هو كرنفال عالمي تلتقي فيه الشعوب من الخلفيات الاجتماعية والثقافية كافة، ويقدّم نموذجا مثاليا للتعايش والتقارب بين الشعوب، والتعرف على جوانب مختلفة من ثقافات بلدان متنوعة".

ويعدّ نواف التمياط، الذي اختير سفيرا لمونديال قطر 2022، واحدا من أبرز نجوم الكرة السعودية والعربية والآسيوية، إذ شارك مع منتخب الأخضر في 3 نسخ من كأس العالم، كما ظهر في نسختين من المونديال على شاشة التلفاز محللا للمباريات إضافة إلى نسخة واحدة شغل فيها منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ورغم مشاركاته مع منتخب الصقور الخضر في نسخ مونديالية بقارات مختلفة، فإن اللاعب الذي سجل 11 هدفا في 63 مباراة مع المنتخب السعودي يتطلع بشغف لهذه النسخة من البطولة، التي تقام للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط، حيث ستشهد المنطقة أهم حدث رياضي في العالم.

منتخب السعودية في مونديال قطر

وعن مشاركة الأخضر السعودي في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، قال نجم الهلال السعودي السابق "سعدت بتأهل منتخبنا، فلم يتطلب منهم الأمر كثيرا من الجهد، وأرى أن كثيرا من العوامل ستكون في مصلحتنا، فلاعبونا على دراية جيدة بالملاعب، خاصة لاعبي الهلال الذين شاركوا في مباراة كأس سوبر لوسيل في سبتمبر/أيلول الماضي، على أرضية ملعب لوسيل الذي يستضيف مباراتين لمنتخبنا في دور المجموعات".

وأضاف أن "طقس الدوحة الرائع في هذا الوقت من العام ليس غريبا على لاعبينا، فضلا عن الدعم الكبير الذي سيحظون به من المشجعين السعوديين والعرب".

ويعقد التمياط آمالا كبيرة على منتخب الصقور الخضر، إلا أنه يرى صعوبة في تقديم أداء مماثل لما حققه الفريق في مونديال أميركا 1994، عندما تغلّب على منتخبي بلجيكا والمغرب، ليتأهل إلى ثمن النهائي، لأول مرة في تاريخه، وهو أفضل إنجاز يحققه المنتخب السعودي في كأس العالم حتى الآن.

وتابع "لن تكون البطولة مهمة يسيرة على منتخبنا، فليس من السهل التأهل للبطولة ثم تقديم أداء جيد في منافساتها، إلا أن من الجيد أن الفريق يضم 10 لاعبين كانوا قد شاركوا في منافسات كأس العالم من قبل، وسيكون ذلك في مصلحتنا. ولكن علينا أن نقدم أداء أقوى حتى نتمكن من منافسة بقية المنتخبات، فقد أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة للغاية، ولكن في نهاية الأمر لا شيء مستحيل في كرة القدم، وأتمنى أن نتمكن من تقديم أداء خاص في مونديال قطر 2022".

واختتم أفضل لاعب في آسيا لعام 2000 حديثه بالتأكيد أن كأس العالم قطر 2022 له قدرة على توحيد الشعوب، كما أشار إلى الذكريات التي ستخلفها البطولة في قلوب المشجعين.

وقال "كرة القدم تعبر عن الحياة، وهي تجسّد الجماعية، ما زلت أذكر أول بطولة لكأس العالم شهدتها عندما كنت طفلا، وهذه النسخة من المونديال ستخلق ذكريات جديدة لملايين المشجعين، ستبقى خالدة في ذاكرة كل مشجع على وجه الأرض".

يشار إلى أن 4 منتخبات عربية ستشارك في المنافسات؛ هي السعودية والمغرب وتونس، إضافة إلى العنابي ممثل البلد المستضيف، ويتنافس الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، ويتوقع أن يحظى بدعم آلاف المشجعين العرب الذين سيتوافدون بأعداد كبيرة لتشجيعه.

ويشارك منتخب السعودية في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ويستضيف ملعب لوسيل -أكبر إستادات المونديال- مباراتي الأخضر، أمام الأرجنتين والمكسيك، بينما يشهد ملعب المدينة التعليمية مباراة السعودية مع بولندا.