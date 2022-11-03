بقيمة مليار دولار.. ملاكم سابق يواجه السجن مدى الحياة لاتهامه بتهريب 20 طنا من الكوكايين

اعتقلت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية، الملاكم المونتينيغري "غوران جوجيتش" في مدينة ميامي بعد اتهامه بمحاولة تهريب كميات كبيرة من الكوكايين، بحسب ما أعلنه موقع قناة "سي إن إن" (CNN) نقلا عن وزارة العدل الأميركية.

وأكدت قناة "سي إن إن" على موقعها الإلكتروني، أن القضاء الأميركي وجه لجوجيتش تهمة واحدة هي التآمر بهدف تهريب المخدرات بحرا و3 تهم أخرى تتعلق بانتهاك قوانين المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون.

وكشفت المصادر ذاتها أنه "في حال ثبوت إدانته، فإن الملاكم السابق يواجه حكما أدنى بالسجن لمدة 10 سنوات، في حين قد تصل العقوبة القصوى إلى السجن مدى الحياة"، حسب ما نشرته وثائق المحكمة.

وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إن "جوجيتش" الملاكم السابق في الوزن الثقيل، والبالغ من العمر 43 عاما، اعتقل ليل الأحد بينما كان يحاول الصعود على متن رحلة جوية دولية من مطار ميامي.

ووصف بريون بيس، المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية لنيويورك، كميات الكوكايين التي يشتبه في أن جوجيتش والأطراف التي ساعدته على التهريب بأنها "مذهلة"، مشيرا إلى أنها تزيد على 20 طنا، في حين أكدت وزارة العدل في بيانها، أنها كانت "واحدة من أكبر عمليات تهريب الكوكايين في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة تلك الكميات أكثر من مليار دولار.

ويشتبه في أن يكون الملاكم المونتينيغري السابق، قد نفذ بين مايو/ أيار 2018 ويوليو/ تموز 2019، مع مشتبه بهم آخرين عمليات لتوزيع كميات هائلة من الكوكايين من كولومبيا إلى أوروبا على متن سفن شحن تجارية محملة في الولايات المتحدة، وفقا لتقارير وزارة العدل الأميركية ووثائق المحكمة.

وتم -وفق المصدر ذاته- ضبط 3 شحنات من الكوكايين، أكبرها جرى العثور عليها في ميناء فيلادلفيا في 19 يونيو/ حزيران 2019، حيث عثر على ما يقرب من 20 طنا من الكوكايين مخبأة على متن إحدى السفن.

بدوره، قال محامي جوجيتش، لورانس حشيش، في تصريحات نقلتها "سي إن إن" إن موكله اعتُقل بعد مثوله أمام محكمة فدرالية في ميامي الاثنين، مضيفا أن الملاكم لا يزال متمسكا ببراءته في انتظار جلسة الاستماع التي سيدعى إليها في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويشار إلى أن مسيرة جوجيتش في الملاكمة استمرت 11 عاما، وذلك بين 2001 و2012 حيث سجل21 فوزا و4 هزائم وتعادلين اثنين.