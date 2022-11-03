دون اشتراط الحصول على تذاكر كأس العالم.. قطر تسمح للجماهير بدخول البلاد بداية من 2 ديسمبر

أعلنت دولة قطر السماح بدخول الجماهير من غير حاملي التذاكر إلى البلاد بعد انتهاء دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، بدءا من الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك للاستمتاع بالأجواء المونديالية مع بقية المشجعين الموجودين في الدولة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الخميس اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المنظمة للبطولة، وذلك لعرض مستجدات الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم، حيث كشفت اللجنة أيضا عن المركز الإعلامي للدولة المستضيفة في منطقة مشيرب الذي يعد أهم المراكز الإعلامية في البطولة.

وقالت اللجنة في المؤتمر الصحفي إن على المشجعين الراغبين في السفر إلى دولة قطر الحصول على بطاقة هيا للدخول إلى البلاد، ويمكنهم تقديم الطلبات منذ الآن عبر منصة هيا عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق وفق المتطلبات المدرجة على الموقع.

اكتمال الجاهزية

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية القطرية العقيد جبر حمود جبر النعيمي اكتمال الجاهزية الأمنية لاستضافة البطولة مع وضع خطط إستراتيجية شملت خططا بديلة احتياطية وخططا للتعامل مع المخاطر والأزمات.

وأضاف النعيمي أن كل الجهات ستعمل لضمان أمن الجماهير وسلامتهم، مجددا الترحيب بكل ضيوف دولة قطر في المونديال، داعيا إلى التعاون بين الجميع لإنجاح البطولة لكي تكون أكثر نسخ المونديال أمانا.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية القطرية أن دولة قطر تصدّرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأمن والأمان، لافتا إلى توقيع اتفاقيات مع دول ومنظمات دولية مختلفة ستشكل إضافة حقيقية لقوة أمن البطولة.

وشدد النعيمي على الحرص على الاهتمام بالعنصر البشري على مختلف المستويات، لافتا إلى أن الجهات الأمنية استكملت بنجاح "تمرين وطن" الذي استمر 5 أيام بمشاركة مختلف الجهات مع حضور العديد من الدول، لافتا إلى مشاركة 50 ألف شخص لتأمين البطولة مع تزويدهم بكل الإمكانات اللازمة لأداء مهامهم، ومنها توفر الدوريات على أحدث التقنيات لتسهيل وصول الجماهير إلى الملاعب.

حفل الافتتاح

من جانبه، كشف خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة عن بدء حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في الساعة الخامسة بتوقيت الدوحة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في ملعب البيت الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، مشيرا إلى أن أبواب الملعب ستكون مفتوحة منذ الساعة الثالثة عصرا.

وأضاف المولوي أن إقامة هذا الحدث الكروي الكبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط تميزه وتخصصه عن كل البطولات، لافتا إلى أن الفرصة سانحة أمام جماهير المونديال للاستمتاع بشواطئ قطر والمهرجان الكبير الذي أعدّته الدولة لتقديم أفضل تجرية ترفيهية طوال أيام البطولة.

وبدوره، أكد نائب المدير العام لعمليات البطولة المهندس علي العلي أن اللجنة المنظمة تهدف إلى تقديم خدمة نقل آمنة وسلسة لجميع المشجعين، مشيرا إلى تخصيص موقع رسمي للنقل يتم تحديثه يوميا على الحساب الرسمي للبطولة وسوف يوزّع دليل للتنقل في قطر كما أضيفت خدمة التنقل في تطبيق بطاقة هيا.

وأضاف العلي أنه تم توفير قطار مترو كل 165 ثانية لنقل المشجعين على مدار 21 يوما، مع توفير 3600 حافلة للمشاركة في النقل يوميا خلال البطولة، وذلك من أجل خدمة سلسة للجماهير من مقرات الإقامة إلى ملاعب البطولة.

خدمات صحية

أما المتحدث الرسمي باسم قطاع الرعاية الصحية لبطولة كأس العالم يوسف المسلماني فأكد أن جميع الخدمات الصحية في الملاعب ومناطق المشجعين ستكون مجانية، لافتا إلى أن تأمين السفر ليس إلزاميا ولكنه يوفر الاستفادة من خدمات المستشفيات الخاصة.

وأضاف أنه تم تخصيص الرقم 16000 لتقديم الدعم الصحي للمشجعين عند الحاجة، مع تخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لاستقبال الحالات الطارئة، وأوضح أن الخدمات الصحية تقدم مجانا لحاملي بطاقة هيا عند الحاجة، مشيرا إلى إطلاق موقع إلكتروني صحي للمشجعين يحتوي على معلومات الرعاية الصحية ومعلومات عن جميع العيادات والمستشفيات.