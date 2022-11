تسبب بأزمة مزعجة لمدينة سياحية في السويد.. تأثير اسم هالاند ينتقل إلى خارج ملاعب كرة القدم

تسبب النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من حيث لا يدري، بأزمة مزعجة لإحدى المناطق السياحية في السويد.

وذكرت صحيفة "mirror" (ميرور) البريطانية، أن خطأ إملائيا في كتابة اسم هالاند، تسبب في حدوث إرباك كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلط بينه وبين اسم منطقة سياحية سويدية، مشهورة بشواطئها الخلّابة.

وأوضحت الصحفية أنه وعند إجراء بحث عن منطقة هالاند (Halland) الواقعة على الساحل السويدي، تظهر آلاف الصور للاعب كرة القدم ومهاجم "السيتزنس" إيرلنغ هالاند (Erling Haaland).

هذا الأمر دفع جيمي ساندبيرغ، مدير منتجع "زوروا هالاند" (Visit Halland)، إلى توجيه رسالة عامة، طالب فيها البريطانيين والصحفيين وجماهير كرة القدم، بتحري الدقة الإملائية، قبل البحث عن أي معلومة على الشبكة العنكبوتية.

وقال ساندبيرغ: "نحن نكتب اسم مدينتنا هكذا (Halland)، أما هو (يقصد اللاعب) فاسمه يُكتب هكذا (Haaland)".

وأضاف غاضبا: "الجماهيرية والشعبية الطاغية للعبة كرة القدم تتسبب في تضييق الخناق علينا على شبكة الانترنت".

🚨 Jimmy Sandberg, tourism chief for Visit Halland (area in Sweden)

🎙️Dear football fans. We have a problem. Erling Haaland's popularity, and a spelling error, is drowning out our beloved Swedish region of Halland. So please, #Haaland fans: give us our hashtag back

😂#MCFC

— Gabriel (@Doozy_45) November 2, 2022