تسبب بأزمة مزعجة لمدينة سياحية في السويد.. تأثير اسم هالاند ينتقل إلى خارج ملاعب كرة القدم

تسبب النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من حيث لا يدري، بأزمة مزعجة لإحدى المناطق السياحية في السويد.

وذكرت صحيفة "mirror" (ميرور) البريطانية، أن خطأ إملائيا في كتابة اسم هالاند، تسبب في حدوث إرباك كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلط بينه وبين اسم منطقة سياحية سويدية، مشهورة بشواطئها الخلّابة.

وأوضحت الصحفية أنه وعند إجراء بحث عن منطقة هالاند (Halland) الواقعة على الساحل السويدي، تظهر آلاف الصور للاعب كرة القدم ومهاجم "السيتزنس" إيرلنغ هالاند (Erling Haaland).

هالاند يتسبب بأزمة لمنتج سياحي

هذا الأمر دفع جيمي ساندبيرغ، مدير منتجع "زوروا هالاند" (Visit Halland)، إلى توجيه رسالة عامة، طالب فيها البريطانيين والصحفيين وجماهير كرة القدم، بتحري الدقة الإملائية، قبل البحث عن أي معلومة على الشبكة العنكبوتية.

وقال ساندبيرغ: "نحن نكتب اسم مدينتنا هكذا (Halland)، أما هو (يقصد اللاعب) فاسمه يُكتب هكذا (Haaland)".

وأضاف غاضبا: "الجماهيرية والشعبية الطاغية للعبة كرة القدم تتسبب في تضييق الخناق علينا على شبكة الانترنت".

🚨 Jimmy Sandberg, tourism chief for Visit Halland (area in Sweden) 🎙️Dear football fans. We have a problem. Erling Haaland's popularity, and a spelling error, is drowning out our beloved Swedish region of Halland. So please, #Haaland fans: give us our hashtag back 😂#MCFC — Gabriel (@Doozy_45) November 2, 2022

وأوضح ساندبيرغ: "الأمر الذي يحبطنا هو أننا نرى أن كل جهودنا من أجل التسويق والترويج لمدينتنا تذهب أدراج الرياح بسهولة تامة".

وأتم مدير المنتجع: "إذا لم يتم تدارك الأمر، فإننا نخشى من أن تصبح منطقتنا معرضة لخطر التهميش، وأن تصبح منقطة منسية، أو تُذكر بأنها مكان في القصص والكتب القديمة".

وحسب "ميرور" فإن المنطقة السياحية (هالاند)، البالغ عدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة، يعانون بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بسبب ذلك الخطأ الإملائي، مما يؤثر بشكل واضح على ملف السياحة فيها.

وأبرزت الصحيفة تصريحات أخرى ساندبيرغ، قال فيها: "عندما تكتب (Halland) من أجل البحث عن مدينتنا الجميلة، لا تظهر لك، وتجد مكانها شيئا آخر".

وأضاف: "منذ أن وصل هالاند إلى مانشستر سيتي وسجل كل تلك الأهداف، صُدمنا بوجوده في الوسم الخاص بنا، وفي كل محركات البحث".

وواصل: "مع ذلك نتمنى لو يأتي لزيارتنا، فإن الكثير من النرويجيين يأتون إلينا كل عام، ويشعرون كأنهم في منازلهم"، قبل أن يختم ساندبيرغ مازحا: "أراك الصيف المقبل في هالاند يا هالاند؟".

ومنذ وصوله إلى مانشستر سيتي بشكل رسمي في التاسع من يوليو/ تموز 2022، قادما من بوروسيا دورتموند، سجل هالاند 22 هدفا في 16 مباراة بجميع البطولات، منها 17 هدفا في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.