ثالث المتأهلين لثمن نهائي كأس العالم.. البرتغال تثأر من الأوروغواي بهدفي برونو فيرنانديز

قاد برونو فيرنانديز منتخب البرتغال لبلوغ الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، بتسجيله هدفي الفوز على الأوروغواي في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل في ختام الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.

بدأت المباراة في ظل حضور جماهيري كبير اعتاد عليه ملعب لوسيل خلال مباريات المونديال، وبهجوم وسيطرة برتغاليين، قابلهما لاعبو الأوروغواي بدفاع محكم.

لكن الفرصة الأخطر كانت من نصيب منتخب "السيليستي"، حين انطلق رودريغو بينتاكور بالكرة من وسط الملعب، وتخلّص من دفاع البرتغال، لينفرد بالحارس دييغو كوستا الذي أفشل مغامرة لاعب توتنهام وصد الكرة.

البرتغال إلى الدور الثاني بمونديال قطر

وتلّقى منتخب البرتغال أنباء مزعجة بخروج لاعبه الشاب نونو مينديز في الدقيقة 42 بداعي الإصابة، تاركا مكانه لزميله رافائيل غوريرو.

وبعد الاستراحة بعشر دقائق، افتتح منتخب البرتغال التسجيل بعد كرة عرضية من برونو فيرنانديز، ارتقى لها كريستيانو رونالدو، لتخدع الحارس سيرخيو روشت وتدخل الشباك، وسط فرحة هستيرية من أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

لكن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد بعد ذلك بلحظات أن الهدف تم تسجيله باسم فيرنانديز، ليتوقف رصيد كريستيانو عند 9 أهداف بكأس العالم حتى الآن.

وبعد الهدف البرتغالي، ضغط منتخب الأوروغواي بقوة من أجل إدراك التعادل، فأطلق ماكسي غوميز تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ردها القائم الأيسر للحارس كوستا.

وكاد البديل لويس سواريز أن يمنح بلاده التعادل بعدما وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه هزّ الشباك من الخارج.

وضرب فيديريكو فالفيردي دفاع البرتغال بتمريرة رائعة، لكن البديل جي دي أراسكايتا وضع الكرة برعونة بين يدي كوستا.

وأخرج فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال، النجم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 82، ودفع بجونتشالو راموس بدلا منه.

واحتسب الحكم الإيراني علي رضا فغاني ضربة جزاء للبرتغال، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو (فار)، إثر لمسة يد على خوسيه خيمينيز، سجل منها برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

ولحق منتخب البرتغال بالبرازيل وفرنسا إلى الدور الثاني من مونديال قطر، بوصوله إلى النقطة السادسة، بينما بقي الأوروغواي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة رفقة كوريا الجنوبية، وبفارق نقطتين عن منتخب غانا.

وردّ رفاق كريستيانو رونالدو اعتبارهم الأمام أورغواي، حين خسروا 1-2 في الدور ثمن النهائي لمونديال كأس العالم فيفا روسيا 2018، بهدفين سجلهما في ذلك الوقت إدينسون كافاني، بينما أحرز للبرتغال بيبي.

وبقي الصراع على البطاقة الثانية مفتوحا بين المنتخبات الثلاثة في المجموعة الثامنة، وسيتم تحديده بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة المقررة يوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويلعب منتخب غانا ضد الأوروغواي في مباراة ثأرية على ملعب الجنوب، بينما سيقابل منتخب البرتغال نظيره من كوريا الجنوبية على ملعب المدينة التعليمية.