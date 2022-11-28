أمير قطر يفاجئ طلاب مدرسة كويتية بدعوتهم لمشاهدة المونديال

وجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة رسمية إلى طلاب مدرسة كويتية، لحضور إحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم، وذلك هدية عرفان لمرئية نشرتها المدرسة احتفالًا بتنظيم قطر لأول مونديال على أرض عربية.

فبعد أن سطع نجمها على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية انتشار مرئية احتفائها بالمونديال العربي؛ ها هي مدرسة بلاط الشهداء للبنين في دولة الكويت تعود للواجهة من جديد، وهي تحتفل هذه المرة بدعوة من أمير دولة قطر لحضور مباراة في المونديال.

رسالة من الأمير

وتسلّمت المدرسة كتابًا من وزارة الخارجية القطرية، من يد سفير دولة قطر في الكويت علي بن عبد الله آل محمود، يحمل دعوة من أمير دولة قطر إلى ثانوية بلاط الشهداء للبنين، لحضور إحدى مباريات بطولة كأس العالم.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله " يوجه دعوة لمدرسة ثانوية بلاط الشهداء في الكويت لحضور احد مباريات #كأس_العالم_قطر_2022 ، بعد انتشار فيديو للطلاب باحتفالهم ببدء المونديال في #قطر pic.twitter.com/MpLSLSbsVI — ‏خالد بن مبارك الكواري (@kalkawari75) November 27, 2022

كما أثنى السفير القطري على المقطع المرئي الذي جرى تداوله بشكل واسع على منصات التواصل.

من جهته، نشر المدير المساعد في ثانوية بلاط الشهداء عبد الله زكريا، صورة للزيارة المفاجئة من سفير قطر في الكويت للمدرسة، وعلّق عليها: " شكرًا لسعادة السفير القطري على زيارته المفاجأة لثانوية بلاط الشهداء، والثناء على الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي دعمًا لقطر، وشكرًا لسمو الأمير الشيخ تميم على دعوته لأسرة الثانوية لحضور إحدى مباريات بطولة كأس العالم".

احتفاء كويتي بـ"أفضل نسخة كأس العالم"

وكان طلبة المدرسة قد ظهروا في احتفالية نظّموها في مدرستهم، ابتهاجًا بتنظيم قطر لبطولة لكأس العالم 2022، ووثقّته عدسة جريدة القبس الكويتية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

طلاب مدرسة بلاط الشهداء يحتفلون باستضافة دولة قطر الشقيقة لـ #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/IA9CpObMN6 — القبس (@alqabas) November 17, 2022

في مقطع الفيديو الشهير، وصف الطلاب التنظيم القطري للبطولة الكروية بـ "أفضل نسخة كأس عالم"، وعدّوا نجاح قطر فيها نجاحًا عربيًا.

وحول فكرة إعداد هذا المقطع بالمدرسة، قال المدير المساعد في ثانوية بلاط الشهداء عبد الله زكريا، إن هدفها كان رفع الأعلام الخليجية لتعزيز فكرة أن "الخليج واحد"، مشددًا على أن الدعم الشعبي القطري، هو امتداد لدعم القيادة السياسية في دولة الكويت.

"أديتم التحية بأضعافها"

وأوضح زكريا -في حديثه مع وكالة سند للتحقق الإخباري- "أكّدنا في الفعالية أننا كلنا في قلب قطر، وأن نجاح قطر هو من نجاح الكويت والخليج والأمة الإسلامية، ومن هذا المنطلق انطلقنا في دعم قطر".

أما عن النجاح الكبير الذي حقّقه المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وهدية أمير دولة قطر، فقد أشار المدير المساعدة في ثانوية بلاط الشهداء إلى أن "الجميع تفاجأ بانتشار مقطع الفيديو الخاص بالمدرسة، وأصبح (التريند) في مواقع التواصل، إلى أن زارنا السفير القطري في الكويت، وقدّم لنا دعوة باسم سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وأنه يريد رؤيتنا في قطر وحضور إحدى المباريات".

ووجّه عبد الله زكريا شكره لأمير قطر على دعوته، وقال "شكرًا تميم المجد أدّيتم التحية بأضعافها، وشكرًا لكل من شاركنا هذه الفرحة، ونكرّر الدعم الكامل لقطر وأهل قطر".