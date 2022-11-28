كان يحمل علم فلسطين.. بالفيديو- عائلة مدرب البرازيل تبحث عن شاب عربي ساعد حفيدها

ذكرت تقارير صحفية -اليوم الاثنين- أن عائلة مدرب منتخب البرازيل تيتي، شرعت في البحث عن شاب عربي كان يحمل العلم الفلسطيني، من أجل ردّ الجميل له نظير مساعدته لها على حمل طفلهم، (حفيد المدرب تيتي)، مباشرة بعد انتهاء مباراة البرازيل وصربيا، في المباراة الافتتاحية لراقصي السامبا ضمن منافسات كأس العالم بقطر.

وأظهرت مقاطع فيديو -نشرتها قنوات الكاس القطرية- شابًا يحمل العلم الفلسطيني، وهو يحمل على كتفه الطفل المتعب، بعد خروج الجماهير من ملعب المباراة.

وحسب المصادر نفسها، فإن الشاب العربي رقّ قلبه لمشهد الطفل المتعب والمريض، فعرض على والدته مساعدتها، وهو السلوك الذي خلّف إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت القناة القطرية على حسابها على تويتر إن "عائلة تيتي مدرب البرازيل تبحث عن شاب كان مرتديًا لعلم فلسطين، قام بمساعدة حفيده عندما كان مريضًا بعد مباراة البرازيل و صربيا من أجل شكره على أخلاقه".

المكسب الأكبر والأجمل👏👏 من تنظيم المونديال في بلد عربي، هي الأخلاق وحُسن المعاملة،ورؤية ملامح الوجه الجميل لنا كعرب ومسلمين، الوجه الذي طالما تمَّ تشويهه أو أخذ صورة له من زاوية خاطئة ومعتمة، وإن كان غالبا التشويه متعمد،، — Hajar (@hajar28ebrahim2) November 28, 2022

وأشاد عدد كبير من رواد واقع التواصل الاجتماعي بمبادرة الشاب تجاه عائلة مدرب منتخب البرازيل، معدّين أن "مونديال قطر سيكون فرصة كذلك للعالم من أجل التعرف على القيم الحقيقية التي يحملها المواطن العربي، ومحو الصور السلبية التي لطالما حرص البعض على إلصاقها به ".

يُشار إلى أن المنتخب البرازيلي كان قد فاز في هذه المباراة على حساب صربيا 2-صفر، بتوقيع نجم فريق توتنهام الإنجليزي ريتشارلسون.