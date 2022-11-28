كأس العالم 2022.. صاروخية كاسيميرو تحل عقدة سويسرا وتؤهل البرازيل إلى الدور الثاني

حقّق منتخب البرازيل فوزه الثاني، وهذه المرة على نظيره السويسري بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب 974، لحساب الجولة الثانية من المجموعة السابعة لمونديال قطر 2022.

دخل البرازيليون المباراة بقوة بغية إحراز هدف مبكر، لكنهم اصطدموا بصلابة الدفاع السويسري، الذي حال دون وصولهم إلى مرمى الحارس يان سومير.

منتخب البرازيل يتأهل للدور الثاني

ولاحت للبرازيل فرصة محققة للتسجيل، بعدما أرسل رافينيا كرة متقنة داخل الصندوق، لمواطنه فينيسيوس جونيور الخالي من الرقابة، لكن مهاجم ريال مدريد لم يحسن استغلالها وسددها ضعيفة، وتمكن سومير من إبعادها.

في المقابل لم يشكّل الفريق الأوروبي أي خطورة تُذكر على حارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون بيكر، لينتهي الشوط الأول كما بدأ.

وبعد الاستراحة نجح منتخب البرازيل في هز شباك سومير، بعدما تخلّص فينيسيوس من الدفاع السويسري بطريقة رائعة، ووضع الكرة أرضية على يسار الحارس عند الدقيقة 64.

لم تدم فرحة البرازيليين إلا ثوان معدودة؛ لأن تقنية حكم الفيديو (فار) تدخّلت وألغت الهدف، بسبب وجود الممرّر ريتشارليسون في موقف التسلل.

لكن كاسيميرو عوّض ذلك، وأعاد البسمة إلى وجوه البرازيليين، بعد مجموعة من التمريرات انتهت عند قدم رودريغو غوس، الذي أهداها لمتوسط ميدان مانشستر يونايتد، ليطلقها قوية على يسار سومير في الشباك عند الدقيقة 83.

بهذه النتيجة بات منتخب البرازيل ثاني المنتخبات المتأهلة لثمن النهائي بوصوله إلى النقطة السادسة، بينما بقي منتخب سويسرا في المركز الثاني، وقد تجّمد رصيده عن 3 نقاط.

ونجح منتخب البرازيل في فك عقدة سويسرا في نهائيات كأس العالم، حيث تُعد هذه المباراة هي الثالثة بينهما في تاريخ المونديال.

وتقابل المنتخبان أول مرة في كأس العالم، في مونديال البرازيل 1950، وانتهت المقابلة بالتعادل الإيجابي 2-2.

أما المرة الثانية، فكانت في دور المجموعات من كأس العالم فيفا روسيا 2018، وانتهت بالتعادل الإيجابي -أيضًا- وهذه المرة 1-1.

في هذه الأثناء يحلّ منتخب الكاميرون في المركز الثالث بنقطة وحيدة، وهو رصيد صربيا نفسه، لكن فارق الأهداف يرجّح كفة "الأسود غير المروضة".

ولا تزال الأمور مفتوحة على مصراعيها في هذه المجموعة، في انتظار ما ستسفر عنه مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، والتي ستُقام يوم الجمعة الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويلعب منتخب البرازيل -بطل العالم 5 مرات- ضد الكاميرون على ملعب لوسيل، بينما يقابل منتخب سويسرا نظيره الصربي على ملعب 974.