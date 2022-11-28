أثارت العودة المحتملة للمهاجم كريم بنزيمة إلى تدريبات ناديه ريال مدريد تساؤلًا بشأن إمكانية عودته إلى صفوف منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر، بعد أيام من مغادرته بسبب إصابة عضلية.

وترك بنزيمة زملاءه في قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد تعرّضه لإصابة على مستوى الفخذ، حرمته من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

لكن موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي نقل عن مصادر إسبانية تأكيدها أن بنزيمة تعافى بنسبة كبيرة من الإصابة، وبات جاهزًا للمشاركة في تدريبات فريقه ريال مدريد.

🇫🇷 Benzema se remettrait très vite de sa blessure selon la presse espagnole. L'attaquant du Real et des Bleus pourrait-il revenir pour disputer un match du Mondial ? Théoriquement oui, selon le règlement. Mais une telle décision reviendrait évidemment à Deschamps. — RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2022

وأوضح الموقع أن بنزيمة سيكون قادرًا على التدرب مع زملائه في ريال مدريد، في مركز تدريبات "فالديبيباس"، بداية من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما أكّده الصحفي الإسباني كارلوس رودريغيز، الذي يعمل في إذاعة "أوندا سيرو" (Onda Cero).

El RMadrid vuelve al trabajo el jueves día 1.

Benzema está prácticamente recuperado y la idea es que desde el jueves pueda entrenar con el resto. — Carlos Rodríguez (@carlitosonda) November 28, 2022

وعاد ريال مدريد إلى التدريبات الجماعية -اليوم الاثنين- استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الإسباني، بعد انتهاء مباريات كأس العالم.

وبعد هذه المعلومات، أُثيرت العديد من التساؤلات حول إمكانية استدعاء بنزيمة لمنتخب فرنسا، الذي بلغ الدور الثاني من مونديال قطر 2022.

ووفقًا لموقع "آر إم سي" الفرنسي، لا يوجد مانع قانوني لعودة بنزيمة لمنتخب فرنسا خلال كأس العالم؛ لأن مدرب "الديوك" ديديه ديشامب لم يستدعِ لاعبًا آخر غيره في القائمة، وأوضح الموقع أن قرار عودة بنزيمة مرتبط بموقف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وقبله المدرب ديشامب.

وبلغ منتخب فرنسا الدور الثاني من كأس العالم، بغض الطرف عن نتيجة مباراة الجولة الثالثة والأخيرة، والمقررة ضد تونس يوم الأربعاء المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

وفي حال تصدّر المجموعة الرابعة، فإن منتخب فرنسا سيلعب مباراته في الدور ربع النهائي يوم الأحد الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومع تقدّم منتخب فرنسا في المنافسة ترتفع حظوظ عودة بنزيمة للمشاركة في مونديال قطر.

وبكل الأحوال -وإذا فازت فرنسا بكأس العالم- فإن بنزيمة سيحصل على ميدالية البطل رغم عدم مشاركته؛ لأن اسمه موجود في قائمة 26 لاعبًا التي أرسلها ديشامب إلى الاتحاد الدولي (فيفا).