بالفيديو.. الجماهير المغربية تبحث عن دي بروين في احتفالات صاخبة في الدوحة بعد الفوز على بلجيكا

لم تكن صفّارة الحكم المكسيكي سيزار راموس حكم اللقاء إيذانا بنهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البلجيكي فحسب، إذ أشعلت شرارة عرس مغربي عربي جماهيري استثنائي بدأ من ملعب الثمامة، الذي احتضن المواجهة، وانتقل فيما بعد إلى كافة أرجاء الدوحة.

كل مكان في الدوحة اشتعل باحتفالات جنونية من الجماهير المغربية، في ليلة قضاها المغاربة في الشوارع والميادين وبحّت فيها الحناجر من كثرة ترديد هتافات الفرح، ورفرفت الأعلام احتفاء بإنجاز الأسود وفوزهم على بلجيكا، حيث بات منتخب المغرب قاب قوسين من بلوغ الدور الثاني.