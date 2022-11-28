الجميع قادر على التأهل.. تعادل ألمانيا وإسبانيا يؤجل الحسم بالمجموعة الخامسة في كأس العالم

احتكم منتخبا ألمانيا وإسبانيا إلى نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، في واحدة من قمم الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

أقيمت المباراة على ملعب البيت، في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات.

بدأت المباراة هادئة بين المنتخبين، حيث مال منتخب إسبانيا إلى الاستحواذ على الكرة كعادته، بينما ظهرت ألمانيا حذرة للغاية، خوفا من استقبال هدف مبكر.

تعادل ألمانيا وإسبانيا

وكسر داني أولمو رتابة الدقائق الـ20 الأولى، وأطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، بعد مجموعة من التمريرات القصيرة من لاعبي "لاروخا"، رفعها مانويل نوير بأطراف أصابعه، لترتطم بالعارضة، وتذهب بعيداً عن المرمى.

رد الألمان كان قويا، بعدما سجل أنطونيو روديغر، مدافع المانشافت، هدفا في الدقيقة 40، ألغاه الحكم الهولندي داني ماكيلي بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، استدعى لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، بدلاءه من الدكة، مستعينا بألفارو موراتا الذي حلّ مكان فيران توريس.

ونجح لاعبو ألمانيا في افتكاك الكرة من دفاع إسبانيا، بعد ضغط هائل، لتصل إلى جوشوا كيميتش الذي سدد كرة تمكن منها سيمون حارس إسبانيا.

وكافأ البديل موراتا مدربه إنريكي على ثقته، ونجح في تحويل عرضية أرضية من جوردي ألبا من الجهة اليسرى، بلمسة ذكية إلى شباك الحارس مانويل نوير، في الدقيقة 62.

وسنحت لألمانيا فرصة التعديل، بعد انفراد صريح لجمال موسيالا، الذي سدّد بقوة في جسد سيمون، حارس إسبانيا، بدل هز الشباك.

ونجحت مساعي الألمان في تعديل النتيجة من تمريرة قصيرة لموسيالا، خطفها البديل نيكلاس فولكروغ، الذي أطلقها بقوة أعلى الزاوية اليمنى للحارس سيمون، لتستقر في الشباك عند الدقيقة 83.

بهذه النتيجة وصل منتخب إسبانيا إلى نقطته الرابعة صدارة المجموعة الخامسة، ليتأجل حسم التأهل للدور الثاني إلى المباراة الأخيرة، بينما حصد منتخب ألمانيا نقطته الأولى.

انتعاش حظوظ ألمانيا

وانتعشت حظوظ منتخب ألمانيا في تفادي مصيره مونديال روسيا 2018، بالخروج من الدور الأول، بعد هذا التعادل الثمين.

واستفاد "المانشافت" من خسارة منتخب اليابان أمام كوستاريكا بهدف اللاعب كيشير فولر، في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي، في وقت سابق.

ويحتل "الساموراي" الياباني المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد كوستاريكا، لكن فارق الأهداف يصب في صالح الأول، بينما يتذيل منتخب ألمانيا ترتيب هذه المجموعة بنقطة وحيدة.

وتُقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لهذه المجموعة، يوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره الياباني على ملعب خليفة الدولي، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي التوقيت نفسه يلعب منتخب ألمانيا ضد كوستاريكا على ملعب البيت.