"يوم كبير للمغاربة".. ماذا قال نجوم "الأسود" بعد الفوز التاريخي على بلجيكا في مونديال قطر؟

أبدت عناصر المنتخب المغربي سعادتها الكبيرة بعد الانتصار التاريخي على بلجيكا بهدفين دون رد، في ثاني مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس العالم بقطر، مؤكّدة رغبتها الكبيرة في الاستمرار على النحو نفسه، وتحقيق انتصار آخر في المباراة القادمة أمام كندا، والذي سيمكّنها من خطف بطاقة العبور إلى الدور الثاني.

وعلى أرضية ملعب الثمامة، نجح "أسود الأطلس" في خطف 3 نقاط ثمينة أمام بلجيكا بعد انتصارها عليه بهدفين حملا توقيع كل من: عبد الحميد صابيري في الدقيقة 73، وزكرياء أبو خلال في الدقيقة 92 من زمن المباراة.

"لعبنا ببسالة"

في أول تصريح له بعد المباراة، أشاد مدرب المغرب وليد الركراكي بالمستوى الذي ظهرت به عناصره والتزامهم التكتيكي، كما نوّه بالدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به من طرف الجماهير المغربية والعربية التي كانت حاضرة بقوة في الملعب.

وقال الركراكي "في هذا النوع من المسابقات بين العرض والفوز اخترنا الفوز، يمكننا تحقيق أمور جميلة إذا استمررنا بهذا النحو. من دون الجماهير لم نكن قادرين على تحقيق هذا الإنجاز، نعلم أن جميع العرب يدعموننا، وكذلك قطر وفّرت لنا كل الظروف".

وتحدث الركراكي عن إصابة الحارس ياسين بونو قبل انطلاق المباراة، وقال "بعد الإحماء لم يكن على ما يرام، ففضّلت أن يشارك من هو جاهز بنسبة 100%".

من جهته، عبّر نجم المنتخب المغربي ونادي تشلسي الإنجليزي حكيم زياش عن سعادته الكبيرة بهذا الانتصار، وأرجع هذه النتيجة إلى تماسك المجموعة وقتاليتها العالية.

وقال زياش الذي تُوّج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء "لعبنا بطريقة قوية جدًا دفاعيًا، وأرادت بلجيكا اللعب، وانتظرنا الأخطاء وسجّلنا في الوقت المناسب، وفزنا". وعدّ أن الجائزة التي حصل عليها "تتويج للعمل الذي قمنا به معًا".

وبخصوص سير أحداث اللقاء، قال زياش "بعد الدقيقة 76 أعتقد أننا شعرنا بالإرهاق، ولكن الهدف الأول الذي سجّلناه منحنا قوة إضافية. وأعتقد أن المباراة الأولى ضد كرواتيا كانت الأصعب؛ لأن منافسنا لعب مباراة جيدة جدًا، ومن الصعب الضغط على كرواتيا، ولكن أمام بلجيكا كان من الأسهل ممارسة الضغط، خاصة في وسط الملعب، وقد ارتكبوا الأخطاء".

يوم كبير وتاريخي للمغاربة

عبد الحميد صابيري الذي دخل بديلًا في المباراة، وفي أول كرة ثابتة يلعبها، منح منتخب بلاده هدف التقدّم، لم يُخف فرحته الكبيرة بأول هدف يسجله في مباراة رسمية مع "أسود الأطلس"، وقال "هذا يوم كبير للمغرب، حاولنا تقديم كل شيء للفوز في هذه المباراة، حصلنا على ركلة ثابتة وطلبت تنفيذها، وهذا ما حصل فانتهت الكرة بالشباك".

أما متوسط ميدان المنتخب المغربي سليم أملاح، فقد أكّد أن جميع اللاعبين يلعبون "من أجل الشعب المغربي الشغوف بكرة القدم". وقال إن اللاعبين "سعداء اليوم ويشعرون بالفخر بهذا الفوز، وكنا نرغب في الانتصار في هذه المباراة، خاصة بالنسبة لي كوني وُلدت في بلجيكا، وليس هناك شعور أفضل من اليوم، نحن هنا من أجل اللعب والفوز، لم نفكر في أن المغرب لم يفز في المونديال منذ 24 عامًا (على أسكتلندا في مونديال فرنسا 1998، وكان الثاني بعد الأول على البرتغال عام 1986).

وشدّد أملاح -أيضًا- على أن طموحات المنتخب الوطني تفوق ما تم تحقيقه في هذه المباراة، وتتعداها إلى ترك بصمة في هذه النسخة التاريخية من المونديال، وقال "لن نقف هنا، وسنواصل العمل والتركيز على اللقاء الأخير بجدية من أجل التأهل".

وعن المباراة القادمة أمام كندا، أوضح أملاح أن المغرب سيحاول الفوز في كل مباراة "وهذا هو الهدف الذي نتمنى أن نحققه. ستكون المباراة الأخيرة معقّدة؛ لأننا نعرف منتخب كندا، ويجب أن نتعامل بجدية من أجل صدارة المجموعة".

ماذا قال طبيب المغرب عن إصابة بونو؟

من جانبه، أوضح طبيب المنتخب المغربي عبد الرزاق هيفتي أن الحارس ياسين بونو شعر بدوار قبل المواجهة، لكن حالته الصحية جيدة، وسيشارك أمام كندا في الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة

وبدأ وليد الركراكي مباراة بلجيكا بالحارس البديل منير الكجوي المحمدي بشكل مفاجئ رغم الإعلان عن وجود بونو في التشكيلة الأساسية، وظهوره أثناء عزف النشيط الوطني المغربي.

وقال طبيب منتخب المغرب إن بونو "شعر بدوار وتحدثت مع المدرب الركراكي بشأن عدم الدفع به في المباراة، لكنه بصحة جيدة حاليًا، وسيشارك أمام كندا بنسبة 100%".

يُذكر أن المنتخب المغربي يتصدّر مجموعته برصيد 4 نقاط -من فوز وتعادل- وسيدخل مباراة كندا الأخيرة ساعيًا إلى تحقيق التعادل على الأقل، من أجل ضمان التأهل للدور الثاني.