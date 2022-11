ميسي ينقذ الأرجنتين من فخ المكسيك وينعش آمالها في التأهل للدور الثاني

استعاد منتخب الأرجنتين توازنه وحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم "قطر 2022″، وذلك على حساب نظيره المكسيكي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات.

أقيمت المباراة على ملعب لوسيل، وهو الملعب الذي استضاف المباراة الأولى لـ"التانغو" ضد السعودية (1-2) وسيحتضن المواجهة النهائية لمونديال 2022.

وزحف عشرات الآلاف من أنصار المنتخبين إلى مدرجات ملعب لوسيل، لتشجيع اللاعبين على تدارك ما فات في المباراة الأولى، وذلك بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

