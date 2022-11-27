لمسافة 7 آلاف كيلومتر.. فرنسيان يسافران بالدراجة من باريس إلى الدوحة لتشجيع منتخب الديوك في المونديال

خاض الفرنسيان مهدي بالاميسا، مخرج الأفلام الوثائقية، وغابرييل مارتن، المنتج التلفزيوني، رحلة مثيرة بالدراجة الهوائية من باريس إلى الدوحة، استمرت 3 أشهر، وقطعا خلالها أكثر من 7 آلاف كيلومتر، لدعم منتخب بلادهما في كأس العالم قطر 2022، خلال مشواره نحو الدفاع عن لقبه، والفوز بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه.

وبعد وصولهما إلى ملعب لوسيل بعد أيام من انطلاق منافسات البطولة، أعرب الثنائي عن سعادتهما بالقدوم إلى الدوحة لدعم منتخب الديوك، وتطلعهما إلى فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم، بعد تحقيق لقبه الأول في ملعب فرنسا عام 1998، ثم استعادة الكأس مرة أخرى في النسخة الماضية من المونديال في روسيا 2018.

وقال غابرييل مارتن "من الرائع أن نصل إلى هنا أمام ملعب لوسيل، الذي سيشهد في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل تتويج الفائز بلقب المونديال، ونأمل أن يتصدر منتخبنا المشهد في تلك الليلة التاريخية ويرفع الكأس أمام أكثر من 88 ألف مشجع".

رحلة مذهلة

وأضاف مارتن "لقد كانت رحلة مذهلة غيرت حياتنا، مررنا خلالها بالعديد من الأماكن الرائعة مثل إسطنبول والبتراء والقدس، وبالطبع لم تكن رحلة سهلة على الإطلاق، لقد واجهنا العديد من المشكلات التقنية مع دراجاتنا، وحاولنا تجنب تعرضنا للإصابة والإرهاق، إلا أن هذه الصعوبات منحت الرحلة خصوصية من نوع آخر".

وكانت فكرة السفر إلى الدوحة بالدراجة الهوائية قد بدأت بعد أن سافر الثنائي من فرنسا إلى إيطاليا لحضور إحدى مباريات دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، وبعد تجربتهما الناجحة بالدراجة، قرر الثنائي قيادة دراجتيهما على طول الطريق من فرنسا إلى قطر أرض المونديال لحضور منافسات أول نسخة من كأس عالم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

مسافات طويلة

وقال مهدي بالاميسا "نحن نعشق كرة القدم، ونهوى قيادة الدراجات الهوائية، كنا واثقين أن الرحلة ستكون رائعة، فقد نجحنا في قطع مسافات طويلة ومنحنا أنفسنا الوقت الكافي للاستمتاع بكل ما مررنا به في طريقنا إلى الدوحة".

وأضاف بالاميسا "كانت رحلة طويلة بالفعل، ولكن بفضل عزيمتنا تمكنّا من مواصلتها، وصنعنا ذكريات ستبقى معنا مدى الحياة، فقيادة الدراجة فوق الجبال في تركيا وعبر الصحراء العربية، منحتنا تجارب رائعة ستبقى خالدة في ذاكرتنا ما حيينا".

يشار إلى أن مارتن وبالاميسا من بين المشجعين الذي خاضوا رحلات استثنائية إلى قطر للاستمتاع بفعاليات كأس العالم، فقد قطع الرحالة السعودي عبد الله السلمي أكثر من 1600 كيلومتر سيرا على الأقدام من مدينة جدة السعودية على ساحل البحر الأحمر إلى الدوحة على مدى 55 يوما.

في حين تمكن الرباعي الأرجنتيني، لوكاس ليديزما وليوناردو بيجي وسيلفيو جاتي وماتياس فيرسيسي من قيادة دراجاتهم لمسافة 10 آلاف كيلومتر في رحلة استمرت 177 يوما من جنوب أفريقيا إلى أرض المونديال.

وضمنت فرنسا التأهل إلى الدور الثاني من مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الرابعة بعد فوزها على أستراليا والدانمارك في الجولتين الأولى والثانية.