منح مدرّب المنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رونار الضوء الأخضر لقائد المنتخب سلمان الفرج لمغادرة معسكر منتخب بلاده، بعد التأكد من عدم قدرته على المشاركة -مستقبلًا- في مباريات مونديال "قطر 2022".

وكتب حساب المنتخب السعودي على تويتر -اليوم الأحد- "سمح المدير الفني للمنتخب السعودي (هيرفيه رونار) لقائد المنتخب سلمان الفرج بمغادرة معسكر المنتخب، بناء على التقرير الطبي الذي أكّد عدم قدرته على اللعب في ما تبقى من كأس العالم قطر 2022".

المدير الفني للمنتخب الوطني يسمح لسلمان الفرج بمغادرة معسكر الأخضر 📝⬇ pic.twitter.com/fOG5EJPT5g — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 27, 2022

وتعرّض الفرج -الذي كان يعاني من إصابة في كتفه قبل انطلاق البطولة- إلى إصابة في الركبة أواخر الشوط الأول، من المباراة التي حقّق فيها منتخب بلاده فوزًا مفاجئًا على الأرجنتيني 2-1، وظهر عقب انتهاء مباراة الأرجنتين وهو يسير على عكازين مع وضع دعامة على قدمه.

وكان رونار قد ألمح -في المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة- إلى صعوبة استمرار الفرج في البطولة، بقوله "سيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض مباراة أخرى في هذه البطولة"، وعندما سألته وكالة "فرانس برس" لدى مغادرته، ما إذا كان يستطيع تأكيد غياب الفرج عن المباريات التالية في البطولة، فقال "كلا، لكن ذلك سيكون صعبًا (خوض مباريات أخرى)".

ويُعدّ الفرج (33 عامًا) من ركائز لاعبي المحور في تشكيلة المنتخب السعودي، علمًا بأنه استهلّ مشواره الدولي مع المنتخب الأول لـ "الأخضر" في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بفوز ودّي على الكونغو 3-2.

وخاض الفرج 71 مباراة دولية سجّل خلالها 8 أهداف، بينها هدف من ركلة جزاء في الفوز على مصر 2-1، في دور المجموعات من مونديال "روسيا 2018″، الذي غادره "الأخضر" من دوره الأول.