خرج حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو من التشكيل الأساسي لـ"أسود الأطلس"، قبل لحظات من انطلاق مباراته ضد نظيره البلجيكي، على ملعب الثمامة -اليوم الأحد- في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدور المجموعات في كأس العالم 2022.

وكان بونو موجودًا في التشكيل الأساسي وأجرى عمليات الإحماء بشكل عادي، ووقف إلى جانب زملائه أثناء عزف النشيد الوطني، قبل أن يتوجّه للمدرب وليد الركراكي طالبًا استبداله.

وحسب مصادر مغربية، فإن ياسين بونو أُصيب بدوار قبل انطلاق المباراة، وأكّد لمدربه عدم استطاعته اللعب، ليتم استبداله على الفور بزميله حارس مرمى فريق الوحدة السعودي منير المحمدي.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا مختصرًا -عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر- أكّد فيه خروج حارس إشبيلية بونو من التشكيلة الرسمية.

وقال البيان: "تعويض الحارس ياسين بونو بالحارس منير المحمدي"، دون أي يتطرّق إلى مزيد من التفاصيل.

تعويض الحارس ياسين بونو بالحارس منير المحمدي Munir El Kajoui replaces Yassine Bounou for this match against Belgium — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 27, 2022

وأظهر مقطع مرئي بدا فيها بونو يعاني من دوار أثناء وقوفه لعزف النشيد الوطني المغربي، ثم توجّه إلى مدربه الركراكي، الذي طلب منه الهدوء وطلب من الحارس البديل منير المحمدي النهوض للمشاركة بدلًا منه.

وشارك بونو في المباراة الأولى للمنتخب المغربي ضد كرواتيا -والتي انتهت بالتعادل السلبي- بينما كان المحمدي هو الحارس الأساسي لـ"أسود الأطلس" في كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا.

ويعدّ بونو من العناصر المهمة في تشكيلة المنتخب المغربي، ونال في الموسم الماضي جائزة "زامورا"، التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني، بعد تألقه مع فريقه إشبيلية.