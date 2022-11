خرج حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو من التشكيل الأساسي لـ"أسود الأطلس"، قبل لحظات من انطلاق مباراته ضد نظيره البلجيكي، على ملعب الثمامة -اليوم الأحد- في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدور المجموعات في كأس العالم 2022.

وكان بونو موجودًا في التشكيل الأساسي وأجرى عمليات الإحماء بشكل عادي، ووقف إلى جانب زملائه أثناء عزف النشيد الوطني، قبل أن يتوجّه للمدرب وليد الركراكي طالبًا استبداله.

وحسب مصادر مغربية، فإن ياسين بونو أُصيب بدوار قبل انطلاق المباراة، وأكّد لمدربه عدم استطاعته اللعب، ليتم استبداله على الفور بزميله حارس مرمى فريق الوحدة السعودي منير المحمدي.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا مختصرًا -عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر- أكّد فيه خروج حارس إشبيلية بونو من التشكيلة الرسمية.

وقال البيان: "تعويض الحارس ياسين بونو بالحارس منير المحمدي"، دون أي يتطرّق إلى مزيد من التفاصيل.

تعويض الحارس ياسين بونو بالحارس منير المحمدي

Munir El Kajoui replaces Yassine Bounou for this match against Belgium

