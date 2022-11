زادت آمال وطموحات المغاربة في كأس العالم 2022 في قطر، بعد الانتصار التاريخي لأسود الأطلس على بلجيكا 2-صفر، في ثاني جولات المجموعة السادسة، وبدأ المتابعون رحلة البحث عن التوقعات المثالية للتأهل للدور ثمن النهائي لمونديال قطر، ، خاصة بعد هزيمة كندا أمام كرواتيا (4-1) وخروجها رسميًا من المنافسة.

ومع نهاية الجولة الثانية من المجموعة السادسة، يتصدّر منتخب كرواتيا الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن المغرب، صاحب 4 نقاط كذلك، بينما تحتل بلجيكا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيّل كندا الترتيب، دون أي نقطة.

