رباعية تقصي كندا من المنافسة.. سباق ثلاثي على التأهل في مجموعة المغرب بكأس العالم 2022

قلب منتخب كرواتيا تأخره بهدف أمام نظيره الكندي إلى فوز 4-1، ليقطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل للدور الثاني في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر.

وأقيمت المباراة على ملعب خليفة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.

منتخب كرواتيا يقترب من الدور الثاني

وباغت المنتخب الكندي الجميع بهدف مبكر وتاريخي، حين أرسل تاون بوكانان كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قفز إليها ألفونسو ديفيز ليحولّها برأسه داخل الشباك بعد 68 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

ويُعدّ هذا الهدف الأسرع في منافسات النسخة الحالية، والأول لكندا في تاريخها بكأس العالم، والذي جاء في مباراتها المونديالية الخامسة.

وأخفق منتخب كندا في التسجيل في ثلاث مباريات بمونديال المكسيك 1986، أمام فرنسا والمجر والاتحاد السوفييتي، وفي الرابعة أمام بلجيكا في مونديال قطر 2022.

ونجح أندريه كراماريتش، في تسجيل هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 36 بعد تمريرة متقنة من إيفان بيريسيتش.

ومرّر جوسيب يورانوفيتش كرة لزميله ماركو ليفايا على حدود منطقة الجزاء، الذي سدّدها زاحفة أرضية، استقرت في الشباك، ليخطف منتخب كرواتيا التقدّم قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وعاد كاراماريتش ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لكرواتيا في الدقيقة 70، بعدما روّض عرضية بيريسيتش، قبل أن يرسل كرة زاحفة إلى يمين الحارس.

واختتم منتخب كرواتيا الرباعية بعد هفوة قاتلة من الدفاع الكندي، لينطلق ميسلاف أورسيتش بالكرة، قبل أن يهدي الكرة إلى زميله لوفرو مايير أمام الشباك الخالية، ليكمل المهمة بنجاح في الدقيقة 94.

صدارة كرواتيا أمام المغرب

بهذه النتيجة خطف منتخب كرواتيا -وصيف بطل النسخة الماضية- صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن المغرب، صاحب المركز الثاني.

ويبقى الصراع مفتوحًا على بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة بين 3 منتخبات؛ هي: كرواتيا والمغرب وبلجيكا، بينما ودّع منتخب كندا المنافسات، بعد تلقيه الخسارة الثانية.

ويحتاج المغرب إلى نتيجة التعادل فقط من مباراته الأخيرة أمام كندا على ملعب الثمامة يوم الخميس القادم، من أجل ضمان العبور إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في مونديال المكسيك 1986.

وفي الوقت نفسه سيشتدّ الصراع على إحدى البطاقتين بين كرواتيا وبليجكا، حيث سيتقابلان على ملعب أحمد بن علي في توقيت مباراة المغرب وكندا عينه.