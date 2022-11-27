أجواء كأس العالم في مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش.. مباريات ومشاهدات ومشجعون

نظم الهلال الأحمر القطري فعاليات وأنشطة متنوعة تنقل أجواء كأس العالم من قطر إلى مخيمات اللاجئين والنازحين في 7 دول: لبنان، والأردن، والعراق، واليمن، والسودان، والشمال السوري/ تركيا، ومخيمات الروهينغا في بنغلاديش.

وتضم المبادرة توفير شاشات بث عملاقة لمتابعة مباريات كأس العالم خلال فترة البطولة التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة رياضية وتثقيفية وتوعوية وترفيهية ومسابقات لمختلف الفئات من الأطفال والشباب.

والمبادرة التي تتزامن مع بطولة كأس العالم 2022 تهدف إلى إتاحة الفرصة لتلك الفئات من اللاجئين -في مخيماتهم ومناطق نزوحهم وفي تجمعات مختلفة- من أن يقتربوا من أجواء المونديال، في تفعيل للرسالة الرياضية والرسالة الإنسانية وإدخال الفرحة عليهم، وقد نفذت هذه البرامج بدعم من وزارة الخارجية القطرية وصندوق قطر للتنمية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وقنوات "بي إن سبورتس" (beIN Sports).

ومن بين تلك المخيمات، أكبر مخيم لاجئين في العالم الذي يحتضن أكثر من مليون لاجئ روهينغي جنوب شرق بنغلاديش على الحدود مع ميانمار، حيث ظهرت الفرحة في عيون الأطفال بهذه الفعاليات.

ويقول رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في بنغلاديش عبد المنعم محيندات -في تصريح للجزيرة نت- إنه "خلال زياراتي الميدانية السابقة في بنغلاديش لمخيمات اللاجئين المهجرين قسرا من ميانمار، كنت دائما ألاحظ علامات الحزن واليأس والتذمر في وجوه أطفال وشباب ورجال المخيم، لكن مع بدء فعاليات مبادرة كأس العالم في المخيم رقم 19 رأيت -لأول مرة- أجواء الفرحة والبهجة والأمل تغمر نفوس اللاجئين في المخيم".

وأضاف أن أنشطة كأس العالم بدأت في مخيمات اللاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار، لإشاعة الفرحة والبهجة في نفوس اللاجئين وإعطائهم فرصة عيش أجواء فرحة كأس العالم قطر 2022، مشيرا إلى أن الأنشطة تتضمن دوريات مصغرة في كرة القدم، ومسابقات ترفيهية للأطفال، ومشاهدة مباريات كرة القدم، بهدف تقديم الدعم النفسي للاجئين ومساعدتهم على التخلص من المظاهر الاجتماعية السلبية في المخيمات، مثل حالات العنف والاستغلال الجنسي وغيرها.