هيرفي رينارد.. "الثعلب" الفرنسي الذي أسقط أحلام ميسي ورفاقه من علو شاهق

عندما غادر لاعبو المنتخب السعودي أرض ملعب لوسيل نحو غرفة تغيير الملابس، بين شوطي مباراتهم الأولى في مونديال قطر 2022، متأخرين بهدف للنجم ليونيل ميسي، كانت الحسرة والخوف من الهزيمة ترتسمان على وجوه الجميع، لكن المدرب الفرنسي للأخضر السعودي، هيرفي رينارد، تسلح بثقة كبيرة بنفسه وبلاعبيه ليشحذ عزائمهم قبل بداية الشوط الثاني، ويدفعهم نحو إنجاز تاريخي أول للكرة السعودية في تاريخ مشاركاتها في المونديال.

واستطاع المنتخب السعودي الذي بدا -حسب الملاحظين- الحلقة الأضعف بالمجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك أن يفجر أكبر المفاجآت في كأس العالم قطر 2022 حتى الآن، ويقلب تأخره بهدف إلى انتصار باهر ومثير (2 ـ1) بفضل هدفين لنجميه صالح الشهري وسالم الدوسري.

كان أحد قادة النجاح الباهر للكرة السعودية في موقعة ملعب لوسيل مدرب فرنسي استمد دهاءه الكروي من اسمه رينارد، الذي يعني "الثعلب" باللغة الفرنسية، فاستطاع رينارد أن يوظف دهاءه التكتيكي لسد الطريق أمام منتخب "التانغو" ليس لإيقاف سعيه نحو معادلة رقم قياسي بعدم الهزيمة في 37 مباراة دولية فحسب، وإنما أيضا للإطاحة بأحلام رفقاء ميسي من علو شاهق.

احتفال موجز وواقعية كبيرة

لم يكن المدرب الفرنسي رينارد من طينة المدربين الذين يستعرضون قدراتهم وإنجازاتهم، بل كان من أولئك الذين يتركون الكرة تتحدث عنهم، فقبل انطلاق مونديال قطر، قال المدرب الذي استطاع قيادة منتخب السعودية للتأهل لكأس العالم 2022 إن "الصقور الخضر لن يلعبوا تحت الضغط، ولن تكون أهدافهم السعي لمعادلة ما حققته الكرة السعودية في مونديال 1994، لكن سيتعين عليهم فقط إظهار صورة جميلة عن كرة القدم السعودية".

ورغم ما يعرف عنه من صرامة وتقريع للاعبين بهدف دفعهم لتقديم مستوى مميز، فإن رينارد كان يعمد في كثير من الأحيان إلى تخفيف الضغط عليهم، وهو ما ظهر في جل تصريحاته حتى بعد الفوز الباهر على الأرجنتين ضمن الجولة الثالثة، حين أكد أن الاحتفال بالفوز على منتخب قوي مثل الأرجنتين لن يتجاوز 20 دقيقة.

وقال رينارد: "احتفلنا بهذا الفوز على مدى 20 دقيقة، لكن يجب ألا ننسى أننا سنخوض مباراتين صعبتين، تستطيع الفوز في المباراة الأولى ثم تخسر المباراتين التاليتين وتودع، دعونا نحتفل بهذا الانتصار، لكن يتعين علينا أن نكون مستعدين للمباراة المقبلة، فعندما تخوض كأس العالم، كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم".

كان سقف طموحات منتخب الأرجنتين عاليا، وهو يدخل غمار مونديال قطر بعد أن رشحه كثيرون لاستعادة لقب عالمي غاب عن بلاد الأسطورة مارادونا منذ 36 عاما، لكن رينارد كان يخطط في الجهة المقابلة لقيادة الكرة السعودية لإنجاز تاريخي أيضا بالتأهل للدور الثاني من المونديال للمرة الأولي منذ أول مشاركة في مونديال أميركا عام 1994.

إنجازات أفريقية وأحلام مونديالية

ويوصف رينارد (54 عاما) بأنه مدرب مجنون يملك الهدوء بقدر ما يتحلى بالحماسة، إذ أسمع لاعبيه كلمات محفزة بين شوطي مباراة السعودية والأرجنتين كان لها مفعول السحر على أدائهم، فكانوا منتخبا آخر وتألق كل فرد من أفراده من حارس المرمى محمد العويس الذي اختير افضل لاعب في المباراة إلى سالم الدوسري الذي سجل هدفا رائعا، وبات ثاني سعودي يسجّل في مونديالين مختلفين بعد سامي الجابر.

ولخّص مدافع السعودية عبد الإله المالكي ما حصل خلال فترة الاستراحة، عندما كانت الأرجنتين متقدمة بهدف، بقوله "لدينا مدرب مجنون حفّزنا بين الشوطين، وقال لنا كلمات جعلتنا نرغب في أكل العشب اندفاعا".

ولم يكن الإنجاز الذي حققه رينارد في افتتاح مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم الحدث اللافت الوحيد في مسيرته التدريبية، إذ سبق له أن حقق تأهلا صعبا لمونديال روسيا 2018 مع منتخب المغرب بعد أن عاد بفوز مثير من أرض ساحل العاج في المباراة الحاسمة نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وفي تجاربه الملهمة في القارة السمراء، حقق المدرب الفرنسي إنجازين آخرين في مسيرته تمثلا في قيادة زامبيا إلى إحراز باكورة ألقابها في كأس أمم أفريقيا عام 2012، وحصد اللقب ذاته مع ساحل العاج بعدها بـ3 أعوام، ليصبح أوّل مدرب يقود منتخبين مختلفين إلى اللقب القاري.

وتسلم رينارد تدريب المنتخب السعودي يوليو/تموز 2019، بعد تجربة على رأس الجهاز الفني المغربي ومشاركة في مونديال روسيا خرج فيه من الدور الأول، لكنه قدم عروضا جيدة أبرزها تعادله مع إسبانيا.

وحتى الآن، حقق المدرب الفرنسي 22 فوزا و11 تعادلا و7 هزائم مع الصقور الخضر، وهي نتائج دفعت الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 27 مايو/أيار إلى تمديد عقده حتى يونيو/حزيران 2027.