مدرب ألمانيا يظهر وحيداً قبل مباراة إسبانيا وغياب اللاعبين عن المؤتمر الصحافي

تغيّب لاعبو المنتخب الألماني عن المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة المصيرية التي تجمعهم بالمنتخب الإسباني الأحد 27 نوفمبر/تشرين الأول، ضمن الجولة الثاني من منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم "قطر 2022".

وبعد السقوط الصادم أمام اليابان 1-2 بالجولة الأولى والانتقادات التي وجهت للاعبين ومدربهم هانزي فليك، ارتأى الأخير أن يحضر المؤتمر الصحافي وحيداً كي لا يتكبد أحد اللاعبين مشقة التنقل لمسافة طويلة من أجل الوصول للمركز الإعلامي من مقر الـ "مانشافت".

وقال فليك في المؤتمر الصحافي "لن يكون هناك أي لاعب هنا معنا. لقد استغرقت رحلتنا 3 ساعات وتنتظرنا مباراة هامة جداً، فقلت لهم سآتي وحيداً".

واختار أبطال العالم 4 مرات منطقة الرويس لتكون مقراً، ويتمرنون بالشمال التي تبعد أكثر من ساعة بالسيارة عن المركز الإعلامي الخاص بالمونديال حيث تقام جميع المؤتمرات الصحافية الخاصة عشية المباريات.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم طالب الاتحاد الدولي بأن يُسمح له بإقامة المؤتمرات الصحافية، في معسكر إقامته، من أجل تجنب مشقة السفر لأكثر من ساعتين ذهاباً وإياباً للمدرب وأحد لاعبيه.