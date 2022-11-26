ماكرون يدعو لاستغلال كأس العالم في نشر الروح الرياضية والتقارب بين الشعوب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحفاظ على الروح الرياضية "في عالم يواجه سلسلة من الأزمات"، مشددا على أهمية استغلال كأس العالم "قطر 2022" كمساحة لتقارب الشعوب "حول القيم العالمية".

ونشر ماكرون سلسلة تغريدات باللغة العربية عبر حسابه الرسمي على تويتر بين شوطي مباراة منتخبي فرنسا والدانمارك، معتبرا أن من "من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية".

في عالمٍ يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022

وأضاف ماكرون في سلسلة تغريداته، "تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيرات ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهودا مميزة لإنجاح الحدث وتستمر في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا".

تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّراتٍ ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهوداً مميّزة لإنجاح الحدث وتستمرّ في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022

ولم ينس الرئيس الفرنسي توجيه رسالة إلى منتخب بلاده -حامل لقب كأس العالم-، قال فيها "لون العالم يرقص فرحا بعد كل هدف تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحا سويا، ومرة أخرى: هيا أيها الزرق".

لون العالم يرقص فرحاً بعد كلّ هدفٍ تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحاً سوياً! ومرّة أخرى "هيّا أيّها الزرق!" — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022

وكان ماكرون قال في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إنه يجب عدم "تسييس الرياضة".

يشار إلى أن المنتخب الفرنسي أصبح أول منتخب يتأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بعد فوزه على الدنمارك 2-1، كما نجح في كسر "عقدة خروج حامل اللقب"، بعدما بات أول حامل للقب ينجح في بلوغ الدور الثاني منذ مونديال "جنوب أفريقيا 2010".