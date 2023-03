انتفاضة إيران وهدف تاريخي ووداع قطر وأول طرد.. حصاد اليوم السادس لكأس العالم

شكّل خروج المنتخب القطري من سباق التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022، فضلا عن الهدف الذي سجله مهاجم منتخب العنابي محمد مونتاري في شباك السنغال، كأول هدف قطري في تاريخ البطولة، أبرز أحداث اليوم السادس لمونديال 2022.

كما شهد اليوم نفسه انتصارا مثيرا للمنتخب الإيراني على حساب منتخب ويلز، وهو ما مكّنه من إعادة توزيع الأوراق في المجموعة الثانية قبل ملاقاته الولايات المتحدة الأميركية في الجولة الثالثة والأخيرة.

وحفلت 3 مباريات من بين الأربع التي أقيمت الجمعة بتقلبات مثيرة غيرت الكثير من المعطيات في المجموعتين الأولى والثانية، والتي شهدت تسجيل 8 أهداف، كان نصيب الأسد منها للمنتخب السنغالي بـ3 أهداف.

ودّع منتخب قطر، مستضيف كأس العالم 2022، المسابقة بعد الجولة الثانية التي خسر فيها الجمعة أمام السنغال 3 ـ1، لتتلاشى حظوظه في التأهل، قبل أن يغادر رسميا المنافسة بعد نهاية اللقاء الثاني في المجموعة الأولى بتعادل هولندا والإكوادور 1-1.

وعلى ملعب الثمامة، أخفق "العنابي" في تحقيق الفوز لتعويض خسارته في مباراة الافتتاح أمام الإكوادور، وتلقت شباكه 3 أهداف فيما سجل محمد مونتاري الهدف العنابي الوحيد الذي لم يغير الكثير في حظوظ قطر لكنه كان هدفا تاريخيا بما أنه الأول لقطر في كأس العالم.

وتمكن البديل مونتاري من تسجيل الهدف الأول لقطر في الدقيقة 78، من تسديدة رأسية متقنة بعد عرضية من إسماعيل محمد، ليدخل التاريخ بعد أن أصبح صاحب أول هدف لقطر في تاريخ كأس العالم.

أصبحت 3 منتخبات من المجموعة الأولى وهي هولندا والسنغال والإكوادور معنية جميعها بالتأهل للدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، وذلك في أعقاب مباراتي الجولة الثانية التي أقيمت الجمعة.

كما أن المنتخبات الثلاثة بإمكانها خطف صدارة المجموعة، وذلك قبل الجولة الأخيرة والحاسمة التي تقام يوم الثلاثاء وتشهد مواجهة أولى بين هولندا (4 نقاط) وقطر (صفر نقاط)، وثانية بين السنغال (3 نقاط) والإكوادور (4 نقاط).

نجح المنتخب الإيراني في تحقيق فوزه الأول في مونديال قطر 2022 وذلك على حساب منتخب ويلز بهدفين دون رد، في الأنفاس الأخيرة من المباراة التي جمعتهما الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

رمى منتخب إيران بثقله الهجومي في الدقائق الأخيرة، مستغلا النقص العددي في صفوف ويلز بعد إقصاء حارس مرماه، ليتمكن روزبه جشمي من تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك رفاق غاريث بيل، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفيما كان حكم المباراة يستعد لإطلاق صافرة النهاية عزز المنتخب الإيراني تقدمه بالهدف الثاني لمهاجمه رامين رضائيان، ليتمكن في النهاية من تعويض هزيمته الثقيلة في مباراته الأولى أمام إنجلترا 6 ـ2 ويحقق أول 3 نقاط في رصيده، ويدعم حظوظه بالتالي في الصعود للدور ثمن النهائي قبل ملاقاة الولايات المتحدة في موقعة مرتقبة جدا يوم الثلاثاء المقبل.

تعرض حارس منتخب ويلز واين هينيسي إلى الطرد في مباراة ويلز وإيران ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية بعد تدخله القوي في الدقيقة 87 على المهاجم الإيراني مهدي طارمي، وهو ما اعتبره حكم المباراة خطأ يستوجب الإقصاء.

الورقة الحمراء التي أشهرت في وجه هينيسي كانت الأولى في مونديال قطر، وذلك بعد 16 مباراة أولى خلت من حالات الطرد، علما أنها البطاقة الحمراء الثالثة لحارس مرمى في تاريخ بطولات كأس العالم.

وفي المباراة ذاتها، دخل قائد منتخب ويلز، غاريث بيل تاريخ كرة القدم في بلاده، بعد أن أصبح عميد لاعبي ويلز برصيد 110 مباريات (سجل 41 هدفا)، بعد أن تخطى الرقم السابق الذي كان يملكه كريس غونتر (109 مباريات).

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 It's (another) record-breaking day for Gareth Bale, who becomes Wales' most-capped player of all-time against Iran:

– Gareth Bale (110 caps)

– Chris Gunter (109)

– Wayne Hennessey (107)

– Neville Southall (92)

– Ashley Williams (86) pic.twitter.com/D54ZvXAy6n

— i sport (@iPaperSport) November 25, 2022