مهمة صعبة تنتظر "نسور قرطاج" أمام فرنسا.. سيناريوهات تأهل تونس إلى الدور الثاني

بهزيمته بهدف دون مقابل أمام منتخب أستراليا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، عقّد المنتخب التونسي مهمته في التأهل إلى الدور الثاني من مونديال "قطر 2022" وأصبح مطالباً بالفوز -ولا غيره- في المباراة الصعبة تجمعه بمنتخب فرنسا (بطل العالم 2018) الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين الدانمارك وأستراليا.

وعقب تعادل تونس مع الدانمارك بالجولة الأولى ثم الخسارة أمام أستراليا، تلاشت حظوظ "نسور قرطاج" بشكل كبير في التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم في المونديال.

وعقب انتهاء منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، والتي شهدت أيضا فوزا مثيرا للمنتخب الفرنسي على حساب الدانمارك (2 ـ1) أصبح المنتخبان التونسي والدانماركي يحتلان المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وقبل أن تقام الأربعاء، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابلات الجولة الأخيرة للمجموعة، فإن منتخب فرنسا بات أول المتأهلين للدور الثاني بعد أن أصبح في رصيده 6 نقاط بصدارة مجموعته، وسيلعب مستريحا في لقاء تونس.

ويحتل منتخب أستراليا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وخلفه يقبع منتخبا تونس والدانمارك، مع أسبقية الأخير بفضل عدد الأهداف إذ سجل هدفين وقبل واحدا، في حين لم يسجل "نسور قرطاج" أهدافا وقبلوا في شباكهم هدفا واحدا. علما بأن قوانين الفيفا -في تحديد المتأهل للدور الثاني عند تساوي عدد النقاط- تأخذ بعين الاعتبار فارق الأهداف في كل مواجهات الدور الأول ثم عدد الأهداف المسجلة.

ويملك المنتخب التونسي فرصة ضئيلة لإحداث المفاجأة والتأهل للدور الثاني وذلك في حال فوزه على فرنسا، مقابل تعادل الدانمارك وأستراليا.

وفي هذه الحالة تستمر فرنسا متصدرة للمجموعة برصيد 6 نقاط في حين سيكون منتخبا تونس وأستراليا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط لكل منهما وستكون الأسبقية لـ "نسور قرطاج" خصوصا أن "الأسترالي" سيكون حسابه للأهداف المقبولة والمدفوعة (-2).

أما في حال فوز الدانمارك على أستراليا، فسيكون منتخب تونس مطالبا بالفوز بفارق أكثر من هدفين مقارنة بانتصار الدانمارك على أستراليا، أي أنه إذا فازت الدانمارك على أستراليا (1 ـ0) فينبغي على تونس أن تفوز بفارق هدفين على فرنسا، أو أن تحقق الفوز مع تسجيل ثلاثة أهداف.

أما فوز أستراليا على الدانمارك، فيعني رسميا خروج منتخب تونس من المنافسة.

وتخوض تونس مباراتها الأخيرة على ملعب المدينة التعليمية، يوم الأربعاء، وفي الوقت ذاته تلتقي أستراليا الدانمارك.