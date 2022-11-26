الحسم تأجل للجولة الثالثة.. تعادل سلبي بين إنجلترا والولايات المتحدة في كأس العالم

فشل منتخب إنجلترا في حسم تأهله مبكرا إلى الدور الثاني في بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في دولة قطر، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع نظيره الأميركي ضمن منافسات المجموعة الثانية على ملعب "البيت".

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 3 لمنتخب إيران الذي فاز في وقت سابق على ويلز، بينما رفع المنتخب الأميركي رصيده بعد التعادل إلى نقطتين.

تعادل سلبي بين إنجلترا والولايات المتحدة

وتأجل حسم هوية المتأهلين عن المجموعة إلى الجولة الثالثة والأخيرة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب المنتخب الإنجليزي مع جاره الويلزي، بينما يصطدم المنتخبات الأميركي والإيراني في مواجهة مرتقبة.

ويكفي المنتخب الإنجليزي التعادل في الجولة المقبلة مع ويلز لضمان التأهل، وهو ما يسري على المنتخب الإيراني، الذي سيضمن الصعود حال انتهاء مباراته مع أميركا بالتعادل.

وكانت إنجلترا بحاجة إلى الفوز لتكون أول المتأهلين إلى الدور الثاني، بعد فوزها الكبير على إيران 6-2 الاثنين الماضي في الجولة الأولى، لكنها عجزت عن هز شباك الولايات المتحدة وفرطت في الفرصة.

وهي المرة الثالثة التي تفشل فيها إنجلترا في الفوز على الولايات المتحدة في المونديال في 3 مواجهات حيث خسرت أمامها صفر-1 في دور المجموعات عام 1950 وتعادلتا 1-1 في الدور ذاته في 2010.

وبدأت المباراة بفترة جس نبض من المنتخبين قبل أن يفرض الإنجليزي أفضلية نسبية واستحواذا على الكرة، لكن سرعان ما تحولت الخطورة للأميركي من خلال الهجمات المرتدة وكان الأكثر تهديدا لحارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد.

وتابعت الولايات المتحدة أفضليتها في الشوط الثاني وأحرجت الإنجليز كثيرا خصوصا من الركلات الركنية، قبل أن ينشّط المدرب غاريث ساوثغيث خط الوسط بإشراكه قائد ليفربول جوردان هندرسون وجناح مانشستر سيتي جاك غريليش ومن بعدهما مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد لكن دون جدوى.