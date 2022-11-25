41 هدفا ومفاجآت مبكرة.. أبرز ملامح الجولة الأولى لدور المجموعات بمونديال قطر

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات، للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، أرقاما لافتة وبعض المفاجآت، التي كان أبرزها على الإطلاق سقوط كل من الأرجنتين وألمانيا أمام السعودية واليابان.

أقيمت 16 مباراة في الجولة الأولى، وإن لم تتضح بعد الملامح العامة لطبيعة المنافسة على بطاقتي الصعود للدور الثاني من المجموعات الثماني، فإن بعض المؤشرات ظهرت، وأكدت جدية بعض المنتخبات في الذهاب بعيدا في البطولة، ولا سيما فرنسا حاملة اللقب إلى جانب إنجلترا وإسبانيا والبرازيل.

حصيلة الأهداف

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، تسجيل 41 هدفا، بواقع 2.5 هدف في المباراة الواحدة.

وعرفت هذه النسخة، خسارة منتخب الدولة المنظمة في مباراة الافتتاح، لأول مرة في تاريخ كأس العالم، بهزيمة قطر أمام الاكوادور بنتيجة 0-2.

ويُعتبر المنتخب الإسباني صاحب الهجوم الأقوى، بعدما وصل 7 مرات إلى شباك نظيره منتخب كوستاريكا، صاحب الدفاع الأضعف في البطولة حتى اللحظة.

وحقق "لا روخا" فوزه الأكبر في تاريخ نهائيات كأس العالم، بينما سجل له مهاجمه داني أولمو الهدف رقم 100 في المونديال.

وسجلت مباراة إنجلترا وإيران ضمن المجموعة الثانية، الحصيلة الأكبر من عدد الأهداف في مباراة واحدة بمونديال قطر، باهتزاز الشباك 8 مرات، عقب فوز "الأسود الثلاثة" على "أسود فارس" بنتيجة 6-2.

5 تعادلات (4 سلبية 1 إيجابي)

حضرت نتيجة التعادل في 5 مباريات من أصل 16 في دور المجموعات، بدأت بتعادل منتخبي الولايات المتحدة وويلز بنتيجة 1-1.

بعدها ظهرت نتيجة التعادل السلبي في 4 مباريات أخرى، وهي الدانمارك وتونس، المكسيك وبولندا، المغرب وكرواتيا، أوروغواي وكوريا الجنوبية.

الهدافون

نجح 6 لاعبين في تسجيل هدفين في أول مباراة لهم في مونديال قطر، وهم إيفير فالنسيا من الإكوادور في مرمى قطر، وبوكايو ساكا من إنجلترا في شباك إيران، ردّ عليهما الإيراني مهدي طارمي في شباك جوردان بيكفورد، وأوليفيه جيرو من فرنسا في مرمى أستراليا، وفيران توريس من إسبانيا، الذي أدخل الكرة مرتين في شباك كوستاريكا، وريتشارليسون من البرازيل في مرمى صربيا.

البطاقات الملونة

أشهر الحكام الذين أداروا مباريات الجولة الأولى 55 بطاقة صفراء، إحداها للبرتغالي باولو بينتو، مدرب كوريا الجنوبية، بينما غابت البطاقة الحمراء عن هذه اللقاءات.

وكان العدد الأكبر من البطاقات من نصيب منتخب السعودية، الذي حصل 6 من لاعبيه على بطاقة صفراء وهم عبد الإله المالكي وعلي البليهي وسالم الدوسري وسعود عبد الحميد ونواف العابد ومحمد العويس.

وكانت مباراة ألمانيا واليابان التي انتهت بفوز الثاني 2-1، هي المواجهة الوحيدة التي خرجت نظيفة، حيث لم يحصل أي لاعب على بطاقة صفراء.

ضربات الجزاء

احتسب حكام مونديال قطر 9 ركلات جزاء في المباريات الـ16، البعض منها بعد العودة لتقنية حكم الفيديو (VAR).

وتم تسجيل 7 ضربات جزاء بنجاح، عن طريق الإكوادوري إينير فالنسيا والإيراني مهدي طارمي والويلزي غاريث بيل والأرجنتيني ليونيل ميسي والألماني إلكاي غوندوغان والإسباني فيران توريس والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

بينما أُهدرت ركلتي جزاء، الأولى عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أما الثانية فكان بطلها الكندي ألفونسو ديفيز.

أهداف ملغية بتدخل حكم الفيديو (VAR)

كان لتقنية حكم الفيديو (VAR) دور كبير في تغيير مصير عدد من مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال قطر.

القرار الأول لم يكن مؤثرا، لأن إيفير فالنسيا عوّض هدفه الملغي في مرمى قطر، بتسجيل هدفين، قاد بهما منتخب بلاده للفوز.

أما القرارين الثاني والثالث فكانا في غاية الأهمية، على اعتبار أن الأرجنتين وألمانيا كانا متقدمين بهدف على السعودية واليابان تواليا، فتم إلغاء هدفي لوتارو مارتينيز وكاي هافيرتز، لينجح "الأخضر" و"الساموراي" في قلب الطاولة وتسجيل كل منهما هدفين، ليحققا الفوز بالنتيجة نفسها (2-1).

مفاجآت مبكرة

بدأت مفاجآت كأس العالم مبكرا جدا في هذه النسخة، فشهد يومه الثالث فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، وهي نتيجة أوقفت سلسلة اللاهزيمة لزملاء النجم ليونيل ميسي عند 36 مباراة، لتحتفظ إيطاليا بالرقم القياسي (37)، كما أنه الفوز الأول تاريخيا لـ"الأخضر" على "التانغو".

وعلى خطى السعودية، سار المنتخب الياباني الذي فاز على ألمانيا 2-1، وألحق بفريقها الهزيمة الثانية تواليا في كأس العالم، وأمام فريق آسيوي أيضا.

وكان "المانشافت" قد خسر مباراته الأخيرة من دور المجموعات بمونديال روسيا 2018، أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.

شباك نظيفة

نجح 14 منتخبا في الحفاظ على نظافة شباكه، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى، في انتظار أداء خطوطهم الدفاعية فيما تبقى من لقاءات دور المجموعات.

والمنتخبات هي الإكوادور، هولندا، الدانمارك، تونس، المكسيك، بولندا، المغرب، كرواتيا، إسبانيا، بلجيكا، سويسرا، أوروغواي، كوريا الجنوبية والبرازيل.

رونالدو الاستثنائي

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 بطولات لكأس العالم، بعد إحرازه هدفا في مرمى غانا.

وزار كريستيانو شباك الحارس لورانس أتي زيغي بعدما تحصل على ضربة جزاء، سددها بنفسه، ليبصم على هدفه المونديالي الثامن.

أكبر حضور جماهيري

شهدت مباراة البرازيل وصربيا في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات، حضورا جماهيريا قياسيا لم يسبق أن حدث في قطر.

وحضر حوالي 83 ألف مشجع على مدرجات ملعب لوسيل، الذي سيحتضن نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.